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РИА Новости

Мутко призвал ускорить выплаты пострадавшим от паводка в Приангарье

Вчера, 15:48
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко
Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко . Архивное фото
ТУЛУН (Иркутская область), 5 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Виталий Мутко призвал глав районов в Иркутской области ускорить выплату компенсаций пострадавшим в результате паводка.
Мутко прибыл в Иркутскую область, чтобы оценить нанесенный паводком ущерб жилым домам, социальным объектам и объектам инфраструктуры в пострадавших от затопления районах.
"Поговорили о выплатах, почему в разных районах они по-разному идут. Поговорили, попросили ряд глав ускорить эту работу", - сказал Мутко журналистам.
"Вызывает пока недоумение, почему медленно выплачиваются деньги в связи с потерей частично или полностью имущества, почему сегодня не выплачиваются средства, связанные с частичной утерей здоровья, - 200 и 400 тысяч (рублей)", - отметил вице-премьер.
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"По этим вопросам поговорили, министр социальной политики области доложил, что ситуация меняется, уже с завтрашнего дня активно будут выплачиваться по 50 тысяч - по частичной утрате имущества", - рассказал Мутко.
Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. По последним данным, в результате паводка погибли 22 человек. Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ, согласно которому наводнение в Иркутской области считается чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.
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