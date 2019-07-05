Мутко призвал ускорить выплаты пострадавшим от паводка в Приангарье

ТУЛУН (Иркутская область), 5 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Виталий Мутко призвал глав районов в Иркутской области ускорить выплату компенсаций пострадавшим в результате паводка.

Мутко прибыл в Иркутскую область, чтобы оценить нанесенный паводком ущерб жилым домам, социальным объектам и объектам инфраструктуры в пострадавших от затопления районах.

"Поговорили о выплатах, почему в разных районах они по-разному идут. Поговорили, попросили ряд глав ускорить эту работу", - сказал Мутко журналистам.

"Вызывает пока недоумение, почему медленно выплачиваются деньги в связи с потерей частично или полностью имущества, почему сегодня не выплачиваются средства, связанные с частичной утерей здоровья, - 200 и 400 тысяч (рублей)", - отметил вице-премьер.

"По этим вопросам поговорили, министр социальной политики области доложил, что ситуация меняется, уже с завтрашнего дня активно будут выплачиваться по 50 тысяч - по частичной утрате имущества", - рассказал Мутко.