В "Домодедово" пьяного дебошира сняли с самолета из Дохи

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Пьяный дебошир устроил драку в самолете, прилетевшем в "Домодедово" из Дохи, его доставили в дежурную часть, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.
Там отметили, что в дежурную часть линейного управления МВД России в аэропорту "Домодедово" поступило сообщение о необходимости прибытия наряда полиции на борт самолета сообщением Доха (Катар) – "Домодедово" (Москва).
"Сотрудниками транспортной полиции с борта воздушного судна в дежурную часть ... Домодедово доставлен 45-летний гражданин. Установлено, что в салоне самолета мужчина размахивал руками, приставал к пассажирам, дрался, на замечания пассажиров и членов экипажа не реагировал", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что по результатам медицинского освидетельствования у пассажира установлено алкогольное опьянение - 0,38 промилле, в отношении гражданина составлен административный протокол по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения), проводится проверка.