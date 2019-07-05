В "Домодедово" пьяного дебошира сняли с самолета из Дохи

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Пьяный дебошир устроил драку в самолете, прилетевшем в "Домодедово" из Дохи, его доставили в дежурную часть, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Там отметили, что в дежурную часть линейного управления МВД России в аэропорту "Домодедово" поступило сообщение о необходимости прибытия наряда полиции на борт самолета сообщением Доха (Катар) – "Домодедово" (Москва).​

"Сотрудниками транспортной полиции с борта воздушного судна ​в дежурную часть ... Домодедово доставлен 45-летний гражданин.​ Установлено, что в салоне самолета мужчина размахивал руками, приставал к пассажирам, дрался, на замечания пассажиров и членов экипажа не реагировал", - сообщили в пресс-службе.​