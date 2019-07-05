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РИА Новости

В "Домодедово" пьяного дебошира сняли с самолета из Дохи

Вчера, 15:46
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкКомандно-диспетчерский пункт (КДП) в аэропорту Домодедово
Командно-диспетчерский пункт (КДП) в аэропорту Домодедово
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Пьяный дебошир устроил драку в самолете, прилетевшем в "Домодедово" из Дохи, его доставили в дежурную часть, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.
Там отметили, что в дежурную часть линейного управления МВД России в аэропорту "Домодедово" поступило сообщение о необходимости прибытия наряда полиции на борт самолета сообщением Доха (Катар) – "Домодедово" (Москва).​
"Сотрудниками транспортной полиции с борта воздушного судна ​в дежурную часть ... Домодедово доставлен 45-летний гражданин.​ Установлено, что в салоне самолета мужчина размахивал руками, приставал к пассажирам, дрался, на замечания пассажиров и членов экипажа не реагировал", - сообщили в пресс-службе.​
Отмечается, что по результатам медицинского освидетельствования у пассажира установлено алкогольное опьянение - 0,38 промилле, в отношении гражданина составлен административный протокол по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения), проводится проверка.​​
Аэропорт Владивостока
13 июня, 12:48
Во Владивостоке сняли с рейса дебошира, угрожавшего экипажу самолета
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МВД РоссииДомодедово (аэропорт)РоссияПроисшествия
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