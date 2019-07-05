Мутко рассказал о подготовке плана переселения людей в Иркутской области

Последствия подтопления в городе Тулун в Иркутской области. Архивное фото

Последствия подтопления в городе Тулун в Иркутской области

ИРКУТСК, 5 июл – РИА Новости. План переселения людей, пострадавших от паводка в Иркутской области, из пунктов временного размещения будет представлен в субботу, сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Мутко прибыл в Иркутскую область, чтобы оценить нанесенный паводком ущерб жилым домам, социальным объектам и объектам инфраструктуры.

"Очень жестко сейчас поставили вопрос об освобождении, конечно, плавном, подготовленном освобождении социальных объектов - пунктов временного размещения. Школы требуют восстановления к подготовке к 1 сентября. Мы договорились, что уже завтра на комиссии, которую я проведу здесь, будет представлен график, куда мы будем вывозить людей", - сказал Мутко.

Вице-премьер отметил, что о необходимости освобождения школ говорил и президент РФ Владимир Путин, поскольку потребуется подготовить школы к началу учебного года.