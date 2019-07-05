Волгоградский рабочий получил смертельные ожоги при резке газового баллона

ВОЛГОГРАД, 5 июл – РИА Новости. Газовый баллон загорелся во время резочных работ в речном порту под Волгоградом, рабочий получил ожоги, от которых скончался в больнице, сообщает в пятницу пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СК России.

По информации ведомства, следственные органы начали доследственную проверку по факту возгорания в речном порту города Камышина в Волгоградской области, которое произошло утром в пятницу.

"При проведении газорезочных работ произошло воспламенение газового баллона, в результате чего мужчина, 1962 года рождения, производящий указанные работы, получил 100 процентный ожог тела", - говорится в сообщении ведомства.