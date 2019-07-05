Ученые из России и Норвегии выяснят ситуацию в районе гибели "Комсомольца"

МУРМАНСК, 5 июл – РИА Новости. Ученые из России и Норвегии отправятся в субботу из северонорвежского города Тромсё в экспедицию к району затопления советской АПЛ "Комсомолец", чтобы выяснить экологическую обстановку и произвести замеры уровней загрязнения, сообщается на сайте норвежского института морских исследований.

"6 июля исследовательское судно "G.O. Sars" отправится из Тромсё к району, где затонула атомная подводная лодка "Комсомолец". Цель заключается в том, чтобы обнаружить возможные утечки радиации из поврежденной лодки", - говорится в сообщении.

Затонувшая 30 лет назад АПЛ лежит на глубине около 1,7 тысячи метров. Ученые возьмут пробы воды и донных отложений. Впервые исследователи применят спускаемый подводный аппарат "Ægir 6000", который может добраться до обломков лодки и передать изображение на судно. Аппарат также способен производить забор проб.

"Теперь мы сможем подобраться к обломкам ближе, чем когда-либо, и провести более тщательный отбор проб", - приводятся в сообщении слова руководителя экспедиции Хильды Элизы Хелдаль.

Кроме того, ученые измерят уровень радиоактивного загрязнения. В сообщении говорится о том, что предыдущие российские исследования выявили утечки радиации из реактора, а также сильные повреждения подлодки.

"Новые исследования, которые Норвегия и Россия намерены провести теперь, необходимы для того, чтобы установить риск загрязнения, исходящий от "Комсомольца", - отметил представитель управления ядерной и радиационной безопасности Норвегии Ингар Амундсен.

Россия и Норвегия проводят исследования в районе гибели "Комсомольца" уже много лет. Ученые констатировали протечки из реактора АПЛ, превышение уровня цезия-137 в донных отложениях в 1991-1993 годах. Однако позднее следов утечки вокруг лодки не обнаружили. Ученые отмечают, что большая глубина залегания подлодки осложняет проведение исследований. Ученые подчеркивают, что намерены тщательным образом контролировать ситуацию и впредь. Помимо норвежских ученых в экспедиции примут участие специалисты одного из ведущих научно-исследовательских учреждений Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Росгидромета НПО "Тайфун".