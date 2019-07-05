Зеленский выступил на русском языке в Донбассе

"В последние годы есть много разговоров о том, что якобы в Донбассе запрещают говорить на русском языке, начинают говорить, что притесняют русский язык. Даже кто-то говорит, что нужно ехать на танках, чтобы защищать всех. Поэтому, чтобы больше не было манипуляций по этому поводу, если вы не против, я продолжу на русском языке", — заявил Зеленский, трансляцию его выступления ведут украинские каналы.