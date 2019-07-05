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РИА Новости

Зеленский выступил на русском языке в Донбассе

Вчера, 15:37
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве. 27 июня 2019
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве. 27 июня 2019
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 5 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Краматорске Донецкой области перешел на русский язык, чтобы продемонстрировать, что никто не мешает на нем говорить в Донбассе.
По данным открытых источников, почти три четверти жителей Донецкой области считают русский язык родным.

"В последние годы есть много разговоров о том, что якобы в Донбассе запрещают говорить на русском языке, начинают говорить, что притесняют русский язык. Даже кто-то говорит, что нужно ехать на танках, чтобы защищать всех. Поэтому, чтобы больше не было манипуляций по этому поводу, если вы не против, я продолжу на русском языке", — заявил Зеленский, трансляцию его выступления ведут украинские каналы.

После этих слов в зале раздались аплодисменты. Президент продолжил свое выступление на русском языке.
В последние годы на Украине постоянно звучат призывы запретить все, что так или иначе связано с Россией или русским языком. В апреле Рада приняла закон о государственном языке, который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни.
При этом в 2012 году был принят закон об основах государственной языковой политики, который предусматривал возможность официального использования русского языка в качестве регионального в 13 из 27 регионов страны.
Президент Украины Владимир Зеленский
2 июля, 14:24
Русский язык разобщил команду Владимира ЗеленскогоФедерализация. Признание за русским языком статуса регионального. Реальное прекращение огня. Эти, казалось бы, понятные рецепты урегулирования конфликта в Донбассе, как выясняется, неприемлемы для нынешней команды в Киеве. Ровно так же, как и для прежней.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДНРДонбассВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Всё просто объясняется: ещё не успел выучить украинский. Возможно через два года и заговорит, но не думаю).
5 июля, 15:41
salivina
44180008
Пока Зеленский будет болтаться между бандеровцами и Донбассом - он войну не закончит . Скорее она его закончит- как президента и не только .
5 июля, 20:12
Jolly Roger
4910101
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