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РИА Новости

Суд арестовал пять сотрудников ФСБ

Вчера, 15:34
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Московский гарнизонный военный суд отправил под стражу пять сотрудников ФСБ, задержанных по делу о разбое, а еще двоих — под домашний арест, сообщили РИА Новости в суде.
"Все они являются подозреваемыми в разбое, совершенном группой лиц в особо крупном размере. Один из них — сотрудник Академии ФСБ. Мера пресечения им избрана до августа", — рассказал собеседник агентства.
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Ранее РБК сообщил со ссылкой на источники, близкие к спецслужбам, о задержании шестерых сотрудников ФСБ. По данным издания, трое служат в спецподразделении "Альфа", один — в группе спецназначения "Вымпел", еще двое — из управления "К" (банковский отдел). Их подозревают в хищении 140 миллионов (по словам другого источника, 170 миллионов) рублей.
Газета "Ведомости" в свою очередь уточнила, что речь идет о нападении на предпринимателя, который 10 июня принес в один из банков 136 миллионов рублей, чтобы положить их на депозит. Сотрудники ФСБ, действовавшие, как предполагается, по наводке сотрудника банка, инсценировали обыск и отобрали эти деньги, сославшись на то, что это "черный нал". Затем, по сведениям источников газеты, они поделили их между собой и сотрудником банка.
Обвиняемым грозит от восьми до 15 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.
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ФСБ РФПроисшествия
Популярные комментарии
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5 июля, 15:46
vvab6
3030104
А чё, нормально! Департамент МВД занимающийся антикоррупционной деятельностью ворует деньги коррупционеров. Отдел ФСБ по контролю за банками ворует деньги банков. А офицеры Центра Спецопераций ФСБ проводят спецоперации по разбойным нападениям и грабежам. Вот такая специализация.
5 июля, 16:39
AKAlexandr Kisler
1810002
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