Суд арестовал пять сотрудников ФСБ

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Московский гарнизонный военный суд отправил под стражу пять сотрудников ФСБ, задержанных по делу о разбое, а еще двоих — под домашний арест, сообщили РИА Новости в суде.

"Все они являются подозреваемыми в разбое, совершенном группой лиц в особо крупном размере. Один из них — сотрудник Академии ФСБ. Мера пресечения им избрана до августа", — рассказал собеседник агентства.

Ранее РБК сообщил со ссылкой на источники, близкие к спецслужбам, о задержании шестерых сотрудников ФСБ. По данным издания, трое служат в спецподразделении "Альфа", один — в группе спецназначения "Вымпел", еще двое — из управления "К" (банковский отдел). Их подозревают в хищении 140 миллионов (по словам другого источника, 170 миллионов) рублей.

Газета "Ведомости" в свою очередь уточнила, что речь идет о нападении на предпринимателя, который 10 июня принес в один из банков 136 миллионов рублей, чтобы положить их на депозит. Сотрудники ФСБ, действовавшие, как предполагается, по наводке сотрудника банка, инсценировали обыск и отобрали эти деньги, сославшись на то, что это "черный нал". Затем, по сведениям источников газеты, они поделили их между собой и сотрудником банка.