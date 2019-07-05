Обследование не выявило травм у балерины Богуславской, упавшей в подъезде

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Балерина Алла Богуславская, которая накануне упала в подъезде своего дома, чувствует себя хорошо, обследование не выявило никаких травм, сообщили РИА Новости в пресс-службе Большого театра.

Ранее СМИ сообщили о том, что балерина Большого театра Алла Богуславская упала в подъезде в центре Москвы и ударилась головой, после чего ее доставили в больницу.

"Все в порядке. После проведенного обследования, уже дома, никаких травм нет", - сказали в пресс-службе.