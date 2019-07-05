Экс-главу алжирской полиции арестовали по обвинению в коррупции

КАИР, 5 июл - РИА Новости. Бывший глава полиции Алжира Абдельгани Хамель отправлен под стражу в рамках дела о "незаконном обогащении", сообщило в пятницу алжирское государственное телевидение.

Хамеля арестовали прямо в зале суда в центре столицы Алжира, где он давал показания. Вместе с ним в заключение отправили двух его сыновей, которые также проходят по этому делу.

Близкий соратник экс-президента Абдельазиза Бутефлики Хамель был отправлен в отставку еще в июне 2018 года на фоне скандала с незаконным оборотом наркотиков.

Ряд высокопоставленных представителей правящей элиты в Алжире времен экс-президента Абдельазиза Бутефлики столкнулись с судебным преследованием после его отставки в начале апреля этого года. Так, военный трибунал постановил взять под стражу младшего брата экс-президента Саида Бутефлику, который считался его ближайшим советником, а также бывшего координатора сил безопасности Алжира генерал-майора Османа Тартага и экс-руководителя департамента разведки и безопасности генерала Мухаммеда Медьена.

Кроме того, временно помещены под стражу два последних премьер-министра эпохи Бутефлики - Ахмед Уяхья и Абдельмалек Селяль. Их подозревают в растратах и незаконном предоставлении льгот приближенным бизнесменам.