В Клину построят центр реабилитации для детей-аутистов

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. К 2023 году в подмосковном Клину планируется построить областной центр реабилитации для детей с аутизмом. Об этом сообщил телеканал К 2023 году в подмосковном Клину планируется построить областной центр реабилитации для детей с аутизмом. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольгу Забралову.

По словам Забраловой, в 2020 году в регионе появятся два региональных ресурсных центра для детей с аутизмом, их родителей и педагогов. Министр подчеркнула, что они будут созданы на базе уже существующих психолого-педагогических центров. Там будет вестись работа с детьми и родителями.

"Мы работаем над тем, чтобы охватить все муниципалитеты Подмосковья, где есть такая потребность. Кроме того, мы планируем к 2023 году в Клину создать областной реабилитационный центр для детей с расстройством аутистического спектра. Ежегодно он будет обслуживать 1,5 тысячи детей", – сказала Ольга Забралова.

В настоящее время на территории Подмосковья работают восемь ресурсных классов для детей с аутизмом. Еще два – в Химках и Одинцове – откроются 1 сентября. Кроме того, до конца 2020 года планируется создать еще 10 классов.