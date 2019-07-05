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РИА Новости
Новости Подмосковья

В Клину построят центр реабилитации для детей-аутистов

Вчера, 15:30
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© РИА Новости / Мария АлексееваУченик центра социальной реабилитации на занятиях по художественному творчеству
Ученик центра социальной реабилитации на занятиях по художественному творчеству
© РИА Новости / Мария Алексеева
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. К 2023 году в подмосковном Клину планируется построить областной центр реабилитации для детей с аутизмом. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольгу Забралову.
По словам Забраловой, в 2020 году в регионе появятся два региональных ресурсных центра для детей с аутизмом, их родителей и педагогов. Министр подчеркнула, что они будут созданы на базе уже существующих психолого-педагогических центров. Там будет вестись работа с детьми и родителями.
"Мы работаем над тем, чтобы охватить все муниципалитеты Подмосковья, где есть такая потребность. Кроме того, мы планируем к 2023 году в Клину создать областной реабилитационный центр для детей с расстройством аутистического спектра. Ежегодно он будет обслуживать 1,5 тысячи детей", – сказала Ольга Забралова.
В настоящее время на территории Подмосковья работают восемь ресурсных классов для детей с аутизмом. Еще два – в Химках и Одинцове – откроются 1 сентября. Кроме того, до конца 2020 года планируется создать еще 10 классов.
Министр подчеркнула, что педагоги, которые работают с детьми с РАС, регулярно повышают свою квалификацию и получают дополнительное образование в данной сфере. Ежегодно обучение проходят около 100 человек.
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