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РИА Новости

Бомбы с гвоздями и дюбелями. Террорист Аслан Яндиев получил 19 лет тюрьмы

Вчера, 15:57
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© РИА Новости / Сергей ПивоваровУчастник бандгруппы Шамиля Басаева, гражданин России Аслан Яндиев, обвиняемый в причастности к серии терактов во Владикавказе
Участник бандгруппы Шамиля Басаева, гражданин России Аслан Яндиев, обвиняемый в причастности к серии терактов во Владикавказе
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости, Виктор Званцев. Северо-Кавказский окружной военный суд вынес приговор члену банды Басаева 41-летнему Аслану Яндиеву, обвиняемому в терроризме, покушении на убийство и других преступлениях. По версии следствия, он устроил серию терактов во Владикавказе, после чего сбежал в Европу. Боевика задержали в Словакии еще восемь лет назад, однако добиться экстрадиции удалось лишь в 2018-м. Яндиев вину не признает.

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Днем 2 февраля 2006-го во владикавказском клубе игровых автоматов "Игросервис" было многолюдно. Прогремел взрыв. Только чудом никто не пострадал.
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Силовики еще не успели закончить осмотр места происшествия, как поступило сообщение о другом теракте в игровом зале. Трое погибли, 14 получили ранения.
Взрывных устройств было несколько. Первой сработала бомба на внешней стороне подоконника. Спустя минуту, когда люди выбегали на улицу, сдетонировал заряд у входа.
Во Владикавказе с конца 1990-х взрывы гремели регулярно. Спецслужбы выяснили, что к ряду терактов причастны члены так называемой банды Шамиля Басаева. Задержали троих жителей Северо-Кавказского региона: Цурова, Хаджиева и Оздоева.
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкУчастник бандгруппы Шамиля Басаева, гражданин России Аслан Яндиев, обвиняемый в причастности к серии терактов во Владикавказе
Участник бандгруппы Шамиля Басаева, гражданин России Аслан Яндиев, обвиняемый в причастности к серии терактов во Владикавказе
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Участник бандгруппы Шамиля Басаева, гражданин России Аслан Яндиев, обвиняемый в причастности к серии терактов во Владикавказе
Все сознались и назвали подельников: Хамхоева и Яндиева. Первого ликвидировали в спецоперации, а второй скрылся. В 2007-м трех террористов приговорили к различным срокам — от 18 до 23 лет. Причем на суде Хаджиев с Цуровым заявили, что на стадии следствия оговорили себя, и отказались от прежних показаний.

"Возвращение" на родину

Яндиева объявили сначала в федеральный розыск, а затем и в международный. Оперативники выяснили, что он уехал по поддельным документам в Европу, где пытался осесть. Жил в Швейцарии, Голландии и других странах. Беглеца задержали в Словакии в 2011-м. Еще семь лет российская сторона добивались его экстрадиции.
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"Учитывая политическую обстановку, иностранные спецслужбы вряд ли выдали бы нам обвиняемого и придирались бы к каждой запятой. Но им представили железобетонные доказательства его причастности к серии взрывов, — говорит член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, экс-оперативник ГУБОП МВД по Кабардино-Балкарской Республике Адальби Шхагошев. — Конечно, собрать доказательную базу спустя много лет после преступления очень сложно, однако силовикам это удалось. Выдача Яндиева — свидетельство системной антитеррористической работы наших спецслужб в сотрудничестве с другими странами, даже если у этих стран нет на это особого желания".
Яндиева обвинили по нескольким статьям: участие в банде, терроризм, убийство двух и более лиц, покушение на убийство, а также незаконный оборот оружия.
По версии следствия, 15 лет назад Яндиев примкнул к боевикам так называемой банды Шамиля Басаева.
"Насильственным путем они собирались вывести Чеченскую Республику и другие субъекты Северного Кавказа из состава России и создать там Исламское государство*, — говорится в обвинительном заключении. — Задачей вооруженной группы, в которую входил подсудимый, было совершение терактов в Республике Северной Осетии — Алании".
© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкУчастник бандгруппы Шамиля Басаева гражданин России Аслан Яндиев, экстрадированный из Словакии в Россию, в аэропорту Братиславы. 17 июля 2018
Участник бандгруппы Шамиля Басаева гражданин России Аслан Яндиев, экстрадированный из Словакии в Россию, в аэропорту Братиславы. 17 июля 2018
© РИА Новости / ФСБ РФ
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Участник бандгруппы Шамиля Басаева гражданин России Аслан Яндиев, экстрадированный из Словакии в Россию, в аэропорту Братиславы. 17 июля 2018
Бандиты обзавелись серьезным арсеналом: автоматами, боеприпасами, взрывчаткой, детонаторами. Обстреляли реактивными противотанковыми гранатами РПГ-26 подстанцию "Владикавказ-2" на северной окраине поселка Заводской под Владикавказом. К счастью, никто из персонала не пострадал, объект повредили незначительно.
"Затем бандиты установили вблизи учебных заведений и организаций Владикавказа 11 взрывных устройств, содержащих поражающие элементы в виде гвоздей, дюбелей и шайб, — отмечается в материалах дела. — В результате приведения их в действие три человека погибли, около тридцати пяти получили различные повреждения".
Еще одно взрывное устройство боевики заложили на городской автостоянке, его вовремя обнаружили и обезвредили.
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Общие интересы

Яндиев все отрицает. "Я не могу признаваться в том, к чему не имею никакого отношения и в чем не участвовал, — заявил он на очередном судебном заседании. — Мне не в чем сознаваться". И выразил желание сотрудничать со следствием, давать показания по этому делу в дальнейшем.
По словам адвоката Андрея Сабинина, представляющего интересы обвиняемого, Яндиев вырос в довольно интеллигентной семье. Детство провел в Астраханской области, где его отец был председателем совхоза. Затем семья перебралась в Ингушетию.
"Он окончил техникум, работал на заводе, но из-за хронического заболевания уволился и, что называется, валялся на печи, — объясняет РИА Новости юрист. — В начале нулевых познакомился с Цуровым, Хаджиевым и Оздоевым. Ходил с ними в мечеть, но не более. Он утверждает, что стал жертвой их оговора и ни в какой банде не состоял".
© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкЭкстрадиция Аслана Яндиева из Словакии на территорию России
Экстрадиция Аслана Яндиева из Словакии на территорию РФ
© РИА Новости / ФСБ РФ
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Экстрадиция Аслана Яндиева из Словакии на территорию России
У силовиков другое мнение. Всего по этим уголовным делам следователи допросили около 100 человек, которые проходят свидетелями и потерпевшими. Прокурор потребовал для Яндиева 20 лет колонии строгого режима. В итоге Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил его к 19 годам лишения свободы.
* Террористическая организация, запрещена в России.
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