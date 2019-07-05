Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве. 27 июня 2019

КИЕВ, 5 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский призвал не делить жителей Донбасса "на своих и чужих людей", потому что у проживающих на неподконтрольных Киеву территориях "дефектов нет".

Зеленский в пятницу находится с поездкой в Донецкой области, он представил нового главу Донецкой военно-гражданской администрации Павла Кириленко. Во время брифинга Зеленский сообщил, что брат и родители нового главы администрации живут на неподконтрольной Киеву территории Донбасса и не хотят никуда переезжать. Кириленко не общается с братом по "политическим разногласиям".