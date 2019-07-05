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РИА Новости

Зеленский призвал не делить жителей Донбасса на своих и чужих

Вчера, 15:23
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве. 27 июня 2019
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве. 27 июня 2019
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 5 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский призвал не делить жителей Донбасса "на своих и чужих людей", потому что у проживающих на неподконтрольных Киеву территориях "дефектов нет".
Зеленский в пятницу находится с поездкой в Донецкой области, он представил нового главу Донецкой военно-гражданской администрации Павла Кириленко. Во время брифинга Зеленский сообщил, что брат и родители нового главы администрации живут на неподконтрольной Киеву территории Донбасса и не хотят никуда переезжать. Кириленко не общается с братом по "политическим разногласиям".
"Попрошу не делить на своих и чужих людей, которые сегодня живут на временно оккупированных территориях. Они такие же люди, дефектов у них нет", - сказал Зеленский на брифинге в Донецкой области, трансляцию вели украинские телеканалы.
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