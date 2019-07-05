Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-05T15:22Z
https://ria.ru/20190705/1556248537.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155616/75/1556167597_0:153:3112:1904_1036x0_80_0_0_c820865fd2c17815612b750b9a551f0f.jpg
РИА Новости

Деятельность Путина одобряет 64% россиян, показал опрос

Вчера, 15:22
684
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Уровень одобрения деятельности президента России Владимира Путина составил почти 64%, при этом на вопрос о доверии главе государства положительно ответили около 72%, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
По данным исследования, оценка работы премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и правительства России составила 36,2% и 40,9% соответственно. На вопрос о доверии самому главе кабмина 35,9% россиян отвечали утвердительно, свидетельствуют данные опроса.
Помимо этого граждане доверяют лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому и главе КПРФ Геннадию Зюганову - по 35% соответственно, руководителю "Справедливой России" Сергею Миронову – 28,8%.
На вопрос "А если говорить о политиках, кому Вы доверяете, а кому не доверили бы решение важных государственных вопросов?" респонденты должны были сами назвать политиков. Среди опрошенных 30,4% выразили доверие президенту РФ, 13,9% - министру обороны Сергею Шойгу, 10,5% - главе МИД РФ Сергею Лаврову, говорится в исследовании. В то время как Медведеву не доверяют 24,6% россиян, а Жириновскому - 23,4%.
Как распознать фейк: рецепт Натальи Лосевой
26 июня, 17:57
Каждый второй россиянин верит фейковым новостям, заявил глава ВЦИОМ
Как отмечается в исследовании, уровень поддержки партии "Единая Россия" среди россиян составил 33,6%, КПРФ – 15,1%, ЛДПР – 12%, "Справедливой России" – 6,3%.
"В настоящий момент мы можем говорить о стабильности показателей на самом деле, потому что их колебания находятся в рамках сформировавшихся коридоров в течение последних двух месяцев.... Величина колебаний незначительна, она не превышает погрешности исследования. Мы можем говорить о том, что показатели, если мы говорим о президенте, очень высокие", - сообщил РИА Новости руководитель исследовательских проектов ВЦИОМ Михаил Мамонов.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" провел в период с апреля по июнь. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 11,2 тысячи респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.
29702263
Обсудить 8
Владимир ПутинРоссияОбщество
Популярные комментарии
И зачем я это прочитал. Сейчас все выходные ржать буду.
5 июля, 15:24
nnicolay.n1kitin
1750100
Это совпадает с моим внутренним мнением. Например, что касается внешней повестки и обороны я поддерживаю на 100 %. А вот по внутренним вопросам максимум на 25 %. Я честно не могу понять, что у нас нет других чиновников ? Ну не справляются эти ! Вот показатель наводнение. Людям жить негде ! Им бы хоть строительные вагончики туда начали бы завозить. Это Сибирь. Там через месяц уже заморозки могут начаться. А дома новые построить за это время просто не реально. А они там довольные, что людям по 10 тыс. руб. выдали. И те с трудом из личного резерва Президента (((
5 июля, 15:27
yyyu55 yu55
5000210
Рекомендуем
Задержанный Федеральной службой безопасности Александр Воробьев (справа на первом плане) в Лефортовском суде Москвы
Задержанный по делу о госизмене оказался помощником полпреда президента
РИА
Новости
Снос здания ТЦ Зимняя вишня в Кемерово
Польский суд экстрадирует в Россию совладельца "Зимней вишни"
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве. 27 июня 2019
Зеленский призвал не делить жителей Донбасса на своих и чужих
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ. 4 июля 2019
"Единая Россия" поддержит честные журналистские расследования
Лента
новостей
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ
Медведев призвал собирать социально значимые инициативы от россиян
Владимир Джабаров
Россия ответит на размещение в странах НАТО РСМД, заявил сенатор
Сотрудник ФСБ России
СМИ сообщили о задержании шести сотрудников ФСБ
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на открытии Второго Международного форума Развитие парламентаризма во время первого пленарного заседания.
Володин призвал единороссов спуститься с "политического подиума"
Линии электропередачи во Львовской области
"Укрэнерго" заявила об угрозе потери управления над энергосистемой страны
Россия заявила, что обсуждать кризис на Украине в рамках СРН нет смысла
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве. 27 июня 2019
Украинский политолог объяснил, почему падает рейтинг "Слуги народа"
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
США могут до августа вернуться к исполнению ДРСМД, заявил Косачев
Международный конкурс песни Евровидение-2019. Финал
Амстердам отказался принимать Евровидение
В Польше экс-чиновника осудили "за работу на российскую разведку"
Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов
Милонов прокомментировал задержание двух россиян в Ливии
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:48В Словении представили деревянную статую Меланьи Трамп
02:39Двух экс-президентов Сальвадора освободили от ответственности за хищения
02:34США не готовы к конструктивному разговору по ДРСМД, заявил российский посол
02:27Российский посол в США прокомментировал приглашение Трампа на юбилей Победы
02:15Посол в США отметил актуальность диалога по стратегической безопасности
02:14В США будут множиться небылицы о "вмешательстве" России, допускает Антонов
02:13Порошенко снял в банке 34 миллиона долларов наличными
02:08Кузнецова пообещала контролировать ситуацию с избитой в Ингушетии девочкой
01:51Антонов надеется на выправление кризисной ситуации в отношениях с США
01:42Эрдоган призвал прекратить атаки сил Хафтара на Триполи
01:38Минюст США попросил изъять у наркобарона Коротышки 12 миллиардов долларов
01:36Пушков оценил угрозу техногенной катастрофы на Украине
01:33В Ингушетии проверят органы опеки в связи с делом об избитой девочке
01:30Врач рассказал о состоянии избитой в Ингушетии девочки
01:03Один из лидеров суданской оппозиции отказался от участия в выборах
00:59Береговая охрана Марокко спасла 330 нелегальных мигрантов, сообщают СМИ
00:52В Колумбии три человека погибли при обрушении жилого дома
00:51США представили "Концепцию противодействия злонамеренному влиянию Кремля"
00:45"Тольяттиазот" обжалует приговор по делу о хищениях 85 миллиардов рублей
00:40В России и США начали сбор средств для установки памятника Нилу Армстронгу
Лента новостейМолния