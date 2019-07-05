Деятельность Путина одобряет 64% россиян, показал опрос

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Уровень одобрения деятельности президента России Владимира Путина составил почти 64%, при этом на вопрос о доверии главе государства положительно ответили около 72%, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным исследования, оценка работы премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и правительства России составила 36,2% и 40,9% соответственно. На вопрос о доверии самому главе кабмина 35,9% россиян отвечали утвердительно, свидетельствуют данные опроса.

Помимо этого граждане доверяют лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому и главе КПРФ Геннадию Зюганову - по 35% соответственно, руководителю "Справедливой России" Сергею Миронову – 28,8%.

На вопрос "А если говорить о политиках, кому Вы доверяете, а кому не доверили бы решение важных государственных вопросов?" респонденты должны были сами назвать политиков. Среди опрошенных 30,4% выразили доверие президенту РФ, 13,9% - министру обороны Сергею Шойгу, 10,5% - главе МИД РФ Сергею Лаврову, говорится в исследовании. В то время как Медведеву не доверяют 24,6% россиян, а Жириновскому - 23,4%.

Как отмечается в исследовании, уровень поддержки партии "Единая Россия" среди россиян составил 33,6%, КПРФ – 15,1%, ЛДПР – 12%, "Справедливой России" – 6,3%.

"В настоящий момент мы можем говорить о стабильности показателей на самом деле, потому что их колебания находятся в рамках сформировавшихся коридоров в течение последних двух месяцев.... Величина колебаний незначительна, она не превышает погрешности исследования. Мы можем говорить о том, что показатели, если мы говорим о президенте, очень высокие", - сообщил РИА Новости руководитель исследовательских проектов ВЦИОМ Михаил Мамонов.