Московских водителей предупредили о заторах вечером в пятницу

"До завершения рабочего дня и дачных пробок еще несколько часов. Ждем заторов в центре (в Богословском, Большом Палашевском и Вспольном не проехать - меняют асфальт), на ТТК и вылетных. Хотите доехать быстро - выезжайте до 15 часов", - говорится в сообщении.