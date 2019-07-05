Московских водителей предупредили о заторах вечером в пятницу

МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Московских водителей предупреждают о заторах в центре, на Третьем транспортном кольце (ТТК) и вылетных магистралях, автомобилистам следует выезжать на машине до 15.00 или ждать окончания часа пик, сообщает Центр организации дорожного движения на своей странице в Twitter.
"До завершения рабочего дня и дачных пробок еще несколько часов. Ждем заторов в центре (в Богословском, Большом Палашевском и Вспольном не проехать - меняют асфальт), на ТТК и вылетных. Хотите доехать быстро - выезжайте до 15 часов", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что, если есть возможность, то лучше дождаться окончания часа пик.