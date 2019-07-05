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РИА Новости

Поисковая группа "Роскосмоса" нашла все отделяющиеся части "Союза-2.1б"

Вчера, 15:14
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и метеорологическим спутником "Метеор-М" номер 2-2 с космодрома "Восточный"
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1б с разгонным блоком Фрегат и метеорологическим спутником Метеор-М номер 2-2 с космодрома Восточный
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и метеорологическим спутником "Метеор-М" номер 2-2 с космодрома "Восточный"
БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 июл - РИА Новости. Поисковая группа Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, предприятие Роскосмоса) нашла все четыре отделяющиеся части ракеты "Союз-2.1б", стартовавшей в пятницу с космодрома Восточный Амурской области, рассказал РИА Новости начальник отдела ЦЭНКИ Александр Двуреченский.
"Все четыре (части) нашли, три в Зейском районе и одну в Тындинском. Дальнейшие действия такие: соберем комиссию, осмотрим еще раз места падения, определим места для подготовки вертолетных площадок, начнем подготовку боковых блоков к эвакуации",- сказал РИА Новости Двуреченский.
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Он уточнил, что отделяющиеся части "Союза" вывезут из тайги в окрестности города Зея, затем отправят автомобильным транспортом на космодром Восточный.
"Это первый пуск с Восточного в летний период, есть свои особенности по вывозу частей. По времени мы не ограничены, я думаю, за месяц мы все работы сделаем, к началу августа",- уточнил Двуреченский.
Собеседник агентства добавил, что на месте обнаружения отделяющихся частей "есть возгорание", по его словам, сейчас профильные службы решают как ликвидировать проблему.
"Возгорание далеко от источника воды",- добавил он.
Ракета-носитель "Союз-2.1б" стартовала в пятницу с космодрома Восточный с российским "Метеором-М" №2-2 и 32 малыми спутниками. Помимо "Метеора", "Фрегат" доставит на орбиты спутники США, Великобритании, Германии, Таиланда и Чехии, а также несколько университетских аппаратов из Швеции, Франции, Германии, Эстонии и Эквадора. Россию представят три научно-образовательных аппарата "Сократ", "ВДНХ-80" и "АмурСат".
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Как сообщало министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области, перед пуском с Восточного на безопасное расстояние эвакуировали жителей поселка Чагоян Шимановского района, 38 золотодобытчиков из Зейского района и двух сотрудников гидрометеопоста "Унаха" в Тындинском районе. Чагоян - первый населенный пункт, над которым пролетает "Союз", от него по прямой до стартового стола космодрома 26 километров. Для оповещения населения об эвакуации в селе проводились подворовые обходы, с отказавшихся от эвакуации взяли расписки.
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Восточный (космодром)Космос - РИА НаукаСоюзРоскосмосРоссияРИА Наука
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