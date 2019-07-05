Поисковая группа "Роскосмоса" нашла все отделяющиеся части "Союза-2.1б"

БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 июл - РИА Новости. Поисковая группа Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, предприятие Роскосмоса) нашла все четыре отделяющиеся части ракеты "Союз-2.1б", стартовавшей в пятницу с космодрома Восточный Амурской области, рассказал РИА Новости начальник отдела ЦЭНКИ Александр Двуреченский.

"Все четыре (части) нашли, три в Зейском районе и одну в Тындинском. Дальнейшие действия такие: соберем комиссию, осмотрим еще раз места падения, определим места для подготовки вертолетных площадок, начнем подготовку боковых блоков к эвакуации",- сказал РИА Новости Двуреченский.

Он уточнил, что отделяющиеся части "Союза" вывезут из тайги в окрестности города Зея, затем отправят автомобильным транспортом на космодром Восточный.

"Это первый пуск с Восточного в летний период, есть свои особенности по вывозу частей. По времени мы не ограничены, я думаю, за месяц мы все работы сделаем, к началу августа",- уточнил Двуреченский.

Собеседник агентства добавил, что на месте обнаружения отделяющихся частей "есть возгорание", по его словам, сейчас профильные службы решают как ликвидировать проблему.

"Возгорание далеко от источника воды",- добавил он.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" стартовала в пятницу с космодрома Восточный с российским "Метеором-М" №2-2 и 32 малыми спутниками. Помимо "Метеора", "Фрегат" доставит на орбиты спутники США, Великобритании, Германии, Таиланда и Чехии, а также несколько университетских аппаратов из Швеции, Франции, Германии, Эстонии и Эквадора. Россию представят три научно-образовательных аппарата "Сократ", "ВДНХ-80" и "АмурСат".