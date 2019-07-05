СПЧ обратился в СК из-за дела журналиста Гаджиева

"Просим Вас взять под личный контроль дело Абдулмумина Гаджиева. И не только потому, что нарушаются его права, как человека, как гражданина, но и как общественного деятеля и журналиста. То, что с ним сегодня делают силовые структуры – это плохой пример таких понятий, как "государственность", "право", "закон" и "правосудие" для населения Северного Кавказа. Очень трудно объяснять населению Дагестана, что задержание Гаджиева – это есть акт справедливости и законности со стороны государства", - говорится в обращении главы СПЧ Михаила Федотова.