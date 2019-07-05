СПЧ обратился в СК из-за дела журналиста Гаджиева

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) обратился в СК РФ, Генпрокуратуру и к главе Республики Дагестан в связи с уголовным преследованием журналиста дагестанского еженедельника "Черновик" Абдулмумина Гаджиева, подозреваемого в финансировании терроризма, сообщается на сайте Совета.
Советский районный суд Махачкалы 18 июня арестовал Гаджиева на два месяца, после чего защита заявила, что обжалует это решение, и направила апелляцию в Верховный суд республики. В среду, 3 июля, Верховный суд Дагестана, рассмотрев апелляционную жалобу, оставил журналиста под арестом. Сам Гаджиев свою вину не признает. Адвокаты заявляли, что не согласны с позицией суда, который не принял во внимание доводы защиты.
"Просим Вас взять под личный контроль дело Абдулмумина Гаджиева. И не только потому, что нарушаются его права, как человека, как гражданина, но и как общественного деятеля и журналиста. То, что с ним сегодня делают силовые структуры – это плохой пример таких понятий, как "государственность", "право", "закон" и "правосудие" для населения Северного Кавказа. Очень трудно объяснять населению Дагестана, что задержание Гаджиева – это есть акт справедливости и законности со стороны государства", - говорится в обращении главы СПЧ Михаила Федотова.
Федотов подписал обращение в пятницу на встрече с учредителем издания Магди Камаловым, который рассказал о ситуации, связанной с арестом сотрудника "Черновика" и давлением, которое по его словам, оказывается на газету.
После ареста Гаджиева дагестанские еженедельники "Новое дело", "Свободная республика" и "Черновик" вышли с одинаковой передней полосой c лозунгами "Я/Мы - Абдулмумин Гаджиев" и #СвободуАбдулмумину. Тем самым издания выражают протест по поводу ареста журналиста.
По словам адвокатов, обвинение Гаджиеву до сих пор не предъявлено.