Число жертв паводка в Иркутской области увеличилось до 22

Разрушенные паводком дома в городе Тулун в Иркутской области

Разрушенные паводком дома в городе Тулун в Иркутской области

ТУЛУН (Иркутская обл.), 5 июл — РИА Новости. Количество погибших в результате паводка в Иркутской области возросло до 22 человек. Об этом сообщил вице-премьер Виталий Мутко, он прибыл в регион, чтобы оценить ущерб от затопления.

Уточняется, что пропавшими без вести по-прежнему числятся 13 человек, пострадали 340.

Сильные дожди в Иркутской области привели к подъему рек. Режим ЧС был объявлен в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском.

В зону бедствия попали 98 населенных пунктов, всего с 25 июня было подтоплено более десяти тысяч жилых домов.

В среду Владимир Путин подписал указ о признании этого наводнения чрезвычайной ситуацией федерального масштаба. Президент также поручил наладить информирование людей о пунктах временного размещения, направить детей в летние лагеря, подготовить план действий по восстановлению жилья и начать выплаты компенсаций.