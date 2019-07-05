Китайские студенты примут участие в восстановлении храма в Подмосковье

МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Китайские студенты из ряда московских университетов вместе с прихожанами Китайского патриаршего подворья примут участие в восстановлении Троицкого храма в подмосковном городе Яхрома, сообщает в пятницу синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.
Студенты посетят Яхрому с 4 по 16 июля в рамках проекта Русской православной церкви "Жар-птица".
"В программу поездки входит участие в восстановлении Троицкого собора города, а также посещение ряда культурных мероприятий. 13 июля в храме состоится литургия на китайском языке", - говорится в сообщении.
Русско-китайский культурный центр "Жар-птица" при Китайском патриаршем подворье в Москве реализует несколько программ изучения русской культуры. В центре ведется работа по следующим направлениям: русско-китайский разговорный клуб, участие в волонтерских проектах, экскурсии по Москве и Подмосковью.