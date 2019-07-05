Китайские студенты примут участие в восстановлении храма в Подмосковье

МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Китайские студенты из ряда московских университетов вместе с прихожанами Китайского патриаршего подворья примут участие в восстановлении Троицкого храма в подмосковном городе Яхрома, сообщает в пятницу синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Студенты посетят Яхрому с 4 по 16 июля в рамках проекта Русской православной церкви "Жар-птица".

"В программу поездки входит участие в восстановлении Троицкого собора города, а также посещение ряда культурных мероприятий. 13 июля в храме состоится литургия на китайском языке", - говорится в сообщении.