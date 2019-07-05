Помощник Чилингарова опроверг информацию о его госпитализации

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Помощник знаменитого полярника, специального представителя президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике Артура Чилингарова академик Константин Зайцев опроверг информацию о его госпитализации.
Ранее портал Mash сообщил, что учёный почувствовал себя плохо, ему вызвали скорую и, предположительно, госпитализировали.
"Он сейчас на конференции партийной ("Единой России" - ред.). Это какая-то искаженная информация", - сказал РИА Новости Зайцев.
О том, что с Чилингаровым "все хорошо", заявили РИА Новости и в пресс-службе "Единой России".
"Он почувствовал легкое недомогание, сейчас с ним все хорошо, он продолжит работу на конференции", - сказали в пресс-службе.