Помощник Чилингарова опроверг информацию о его госпитализации

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Помощник знаменитого полярника, специального представителя президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике Артура Чилингарова академик Константин Зайцев опроверг информацию о его госпитализации.

Ранее портал Mash сообщил, что учёный почувствовал себя плохо, ему вызвали скорую и, предположительно, госпитализировали.

"Он сейчас на конференции партийной ("Единой России" - ред.). Это какая-то искаженная информация", - сказал РИА Новости Зайцев.

О том, что с Чилингаровым "все хорошо", заявили РИА Новости и в пресс-службе "Единой России".