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РИА Новости

Помощник Чилингарова опроверг информацию о его госпитализации

Вчера, 15:04
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© РИА Новости / Александр ГальперинАртур Чилингаров
Артур Чилингаров
© РИА Новости / Александр Гальперин
Артур Чилингаров . Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Помощник знаменитого полярника, специального представителя президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике Артура Чилингарова академик Константин Зайцев опроверг информацию о его госпитализации.
Ранее портал Mash сообщил, что учёный почувствовал себя плохо, ему вызвали скорую и, предположительно, госпитализировали.
"Он сейчас на конференции партийной ("Единой России" - ред.). Это какая-то искаженная информация", - сказал РИА Новости Зайцев.
О том, что с Чилингаровым "все хорошо", заявили РИА Новости и в пресс-службе "Единой России".
"Он почувствовал легкое недомогание, сейчас с ним все хорошо, он продолжит работу на конференции", - сказали в пресс-службе.
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Артур ЧилингаровРоссияОбщество
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