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РИА Новости

В Ростове-на-Дону члена банды Басаева приговорили к 19 годам колонии

Вчера, 15:02
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкУчастник бандгруппы Шамиля Басаева, гражданин России Аслан Яндиев, обвиняемый в причастности к серии терактов во Владикавказе
Участник бандгруппы Шамиля Басаева, гражданин России Аслан Яндиев, обвиняемый в причастности к серии терактов во Владикавказе
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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ВОЛГОГРАД, 5 июл – РИА Новости. Северо-Кавказский окружной военный суд признал члена банды Басаева Аслана Яндиева виновным в причастности к серии терактов во Владикавказе и приговорил к 19 годам лишения свободы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Суд признал Яндиева виновным в совершении преступлений по статьям "Участие в устойчивой вооруженной группе", "Незаконный оборот оружия и боеприпасов", "Террористический акт".
"Подсудимый Яндиев признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет строго режима", - сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Ранее сообщалось, что по данным следствия, с 25 декабря 2005 по 21 июля 2006 года Яндиев совместно с другими участниками банды обстрелял подстанцию "Владикавказ-2" на окраине поселка под Владикавказом реактивными противотанковыми гранатами РПГ-26 с использованием часовых механизмов. В результате обстрела никто не пострадал. Также 2 февраля 2006 года Яндиев в составе банды устроил взрыв у входа в клуб игровых автоматов "Игросервис" во Владикавказе, где находилось более 15 человек, никто не пострадал, заявляет СК.
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В этот же день, по информации СК, бандиты произвели подрыв аналогичного устройства на внешней стороне подоконника помещения клуба игровых автоматов "Честная игра" во Владикавказе, второе устройство было взорвано через минуту на тротуаре у выхода из клуба. В результате погибли три человека, здоровью 25 человек причинен вред. Как указывает следствие, члены банды с целью устрашения взорвали три самодельных устройства во Владикавказе и Пригородном районе Северной Осетии, никто не пострадал.
По информации ФСБ, скрываясь от уголовного преследования, в 2010 году Яндиев выехал за рубеж по поддельным документам и пытался легализоваться в Швейцарии, Голландии и других европейских государствах. В 2011 году он был задержан в Словакии. В июле 2018 года ФСБ сообщила об "экстрадиции из Словакии на территорию Российской Федерации члена бандгруппы Шамиля Басаева, гражданина России Яндиева Аслана Ахметовича, 1978 года рождения, находящегося в международном розыске".
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Северо-Кавказский окружной военный судШамиль БасаевРостов-на-ДонуПроисшествия
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