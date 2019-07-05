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РИА Новости
Культура

Умер член президиума Академии художеств Виктор Ванслов

Вчера, 15:00
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© Российская академия художествСоветский и российский искусствовед Виктор Ванслов
Советский и российский искусствовед Виктор Ванслов
© Российская академия художеств
Советский и российский искусствовед Виктор Ванслов. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Член президиума Российской академии художеств, искусствовед Виктор Ванслов скончался на 97-м году жизни, сообщила пресс-служба РАХ.
"Президиум, Научно-исследовательский институт теории и истории изобразительных искусств и весь коллектив Российской академии понесли тяжелую утрату. 4 июля 2019 года на 97-м году жизни после тяжелой болезни ушел из жизни Виктор Владимирович Ванслов – академик, член президиума РАХ, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, доктор искусствоведения, профессор", - сообщила пресс-служба.
Ванслов до последних дней жизни активно участвовал в работе президиума Академии художеств.
"Виктор Владимирович всегда выступал ярко и образно, последний раз – в апреле. Обладая острым аналитическим умом, прекрасной памятью, он находил слова, которые буквально впечатывались в сознание окружающих, а коллеги по Академии художеств потом не раз цитировали его выступления", - сообщила пресс-служба РАХ.
Ванслов начинал как преподаватель музыкально-теоретических дисциплин в училище при Московской консерватории, но большую часть своей жизни он посвятил деятельности Научно-исследовательского института теории и истории изобразительных искусств Академии художеств СССР, а затем Российской академии художеств. Здесь он проработал в общей сложности свыше 50 лет, из которых 25 лет возглавлял институт.
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КультураРоссийская академия художествОбщество
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