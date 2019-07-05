Умер член президиума Академии художеств Виктор Ванслов

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Член президиума Российской академии художеств, искусствовед Виктор Ванслов скончался на 97-м году жизни, сообщила пресс-служба РАХ.

"Президиум, Научно-исследовательский институт теории и истории изобразительных искусств и весь коллектив Российской академии понесли тяжелую утрату. 4 июля 2019 года на 97-м году жизни после тяжелой болезни ушел из жизни Виктор Владимирович Ванслов – академик, член президиума РАХ, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, доктор искусствоведения, профессор", - сообщила пресс-служба.

Ванслов до последних дней жизни активно участвовал в работе президиума Академии художеств.

"Виктор Владимирович всегда выступал ярко и образно, последний раз – в апреле. Обладая острым аналитическим умом, прекрасной памятью, он находил слова, которые буквально впечатывались в сознание окружающих, а коллеги по Академии художеств потом не раз цитировали его выступления", - сообщила пресс-служба РАХ.