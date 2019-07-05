Отец задержанной в Башкирии кассирши будет опекуном ее детей

УФА, 5 июл - РИА Новости. Отец кассирши, задержанной в Казани по подозрению в хищении более 20 миллионов рублей в банке в башкирском Салавате, Рамиль Мулахметов заявил РИА Новости, что намерен оформить опеку над двумя несовершеннолетними внучками, которые были вынуждены больше месяца скрываться с родителями.

Ранее правоохранители сообщали, что жительница башкирского города Салават Луиза Хайруллина подозревается в хищении более 20 миллионов рублей из банка, где работала старшим кассиром. Женщина исчезла 27 мая с мужем и двумя детьми восьми и 12 лет, девочки тоже были объявлены в розыск по заявлению родных, которые не могли определить их место нахождения. В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение или растрата", суд заочно арестовал ее.

Женщину задержала полиция в четверг в съемной квартире в Казани. МВД РФ отмечало, что с ней была и ее семья. Правоохранители ведут с задержанной оперативно-следственные действий и устанавливают местонахождение похищенных денег.

"Я сейчас в Уфе в отделе полиции по делам несовершеннолетних, сюда везут моих внучек, я оформляю опеку над ними, они не останутся без присмотра", - сказал Мулахметов РИА Новости.

Источник РИА Новости в правоохранительных органах Башкирии сообщил, что в настоящее время задержанную кассиршу везут в следственный отдел для допроса.