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РИА Новости

Отец задержанной в Башкирии кассирши будет опекуном ее детей

Вчера, 15:00
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УФА, 5 июл - РИА Новости. Отец кассирши, задержанной в Казани по подозрению в хищении более 20 миллионов рублей в банке в башкирском Салавате, Рамиль Мулахметов заявил РИА Новости, что намерен оформить опеку над двумя несовершеннолетними внучками, которые были вынуждены больше месяца скрываться с родителями.
Ранее правоохранители сообщали, что жительница башкирского города Салават Луиза Хайруллина подозревается в хищении более 20 миллионов рублей из банка, где работала старшим кассиром. Женщина исчезла 27 мая с мужем и двумя детьми восьми и 12 лет, девочки тоже были объявлены в розыск по заявлению родных, которые не могли определить их место нахождения. В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение или растрата", суд заочно арестовал ее.
Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении более 1,5 миллиона рублей из кассы одного из банков города Салавата
Вчера, 14:37
Источник рассказал, что выдало башкирскую кассиршу
Женщину задержала полиция в четверг в съемной квартире в Казани. МВД РФ отмечало, что с ней была и ее семья. Правоохранители ведут с задержанной оперативно-следственные действий и устанавливают местонахождение похищенных денег.
"Я сейчас в Уфе в отделе полиции по делам несовершеннолетних, сюда везут моих внучек, я оформляю опеку над ними, они не останутся без присмотра", - сказал Мулахметов РИА Новости.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах Башкирии сообщил, что в настоящее время задержанную кассиршу везут в следственный отдел для допроса.
Вчера, 08:27
Психологи помогут детям кассирши, подозреваемой в хищении денег в Башкирии
"Сейчас ее везут в главное следственное управление в Уфе, где следователи полиции проведут допрос", - сказал собеседник агентства.
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МВД РФУфаРоссияКазаньПроисшествия
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Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении более 1,5 миллиона рублей из кассы одного из банков города Салавата
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