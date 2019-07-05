Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-05T14:53Z
https://ria.ru/20190705/1556247409.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

СК завел дело после смерти рабочих при ремонте канализации под Саратовом

Вчера, 14:53
226
САРАТОВ, 5 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности в связи с гибелью трех сотрудников коммунального предприятия, отравившихся при ремонте приемной камеры канализационной насосной станции в городе Петровск Саратовской области, сообщило в пятницу областное СУ СК.
Ранее в областной службе спасения РИА Новости сообщали, что в четверг три человека выполняли работы на канализационной насосной станции в Петровске и погибли. По данным пресс-службы губернатора, три сотрудника МУП "Петровское ЖКХ" погибли при выполнении технических работ на объекте городских коммуникаций. Губернатор области Валерий Радаев поручил разобраться в причинах трагедии.
Автомобиль скорой помощи в Казахстане. Архивное фото
28 августа 2018, 15:43
В Казахстане при очистке канализационного колодца погибли три слесаря
"По версии следствия, 4 июля в ходе производства ремонтных работ в приемной камере, находящейся в помещении канализационной насосной станции № 2 МУП "Петровское ЖКХ", расположенной на окраине города Петровск, должностными лицами данного предприятия были нарушены требования охраны труда и техники безопасности, что привело к смерти троих рабочих", - говорится в сообщении.
По предварительной версии, рабочие отравились газами, скопившимся в канализационной камере.
Спецслужбы на месте несчастного случая на территории ресторанного комплекса в Уфе. 13 апреля 2018
13 апреля 2018, 14:31
В Уфе пять сотрудников ресторана погибли в колодце канализации
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Фигурантам дела, круг которых устанавливается, грозит до пяти лет заключения. В настоящее время следователи истребовали у предприятия необходимую документацию.
101600
Обсудить 0
ПетровскПроисшествия
Рекомендуем
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 4 июня 2019
Тетя избитой в Ингушетии девочки была осуждена за побои, заявила Кузнецова
РИА
Новости
На месте ДТП с участием рейсового автобуса и маршрутного микроавтобуса в Тверской области
На свидетелей крупного ДТП под Тверью завели дело за отказ давать показания
Жительница Ульяновской области получила 14 лет за заказное убийство мужа
Под Саратовом депутата осудили за ружье для отпугивания диких животных
Лента
новостей
В Саратове водитель получил год колонии за то, что пьяным сбил гаишника
Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении более 1,5 миллиона рублей из кассы одного из банков города Салавата
Источник рассказал, что выдало башкирскую кассиршу
Пикет у консульства Финляндии в Санкт-Петербурге
Финский эксперт назвал заявления Киева об Арктике провокацией Канады
Сотрудник ФСБ России
СМИ сообщили о задержании шести сотрудников ФСБ
В Архангельской области мужчина облил бензином родителей и поджег
В Алтайском крае раскрыли убийство 15-летней давности по отпечаткам пальцев
Волгоградский рабочий получил смертельные ожоги при резке газового баллона
В Чите расчистят русла рек, чтобы предотвратить подтопление
Снос здания ТЦ Зимняя вишня в Кемерово
Польский суд экстрадирует в Россию совладельца "Зимней вишни"
Эмблема Audi на автомобиле в официальном дилерском центре Ауди Центр Таганка в Москве
Audi два года обманывала транспортное ведомство Германии, выяснили СМИ
Арестованный по подозрению в госизмене помощник Цуканова обучался в Польше
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:48В Словении представили деревянную статую Меланьи Трамп
02:39Двух экс-президентов Сальвадора освободили от ответственности за хищения
02:34США не готовы к конструктивному разговору по ДРСМД, заявил российский посол
02:27Российский посол в США прокомментировал приглашение Трампа на юбилей Победы
02:15Посол в США отметил актуальность диалога по стратегической безопасности
02:14В США будут множиться небылицы о "вмешательстве" России, допускает Антонов
02:13Порошенко снял в банке 34 миллиона долларов наличными
02:08Кузнецова пообещала контролировать ситуацию с избитой в Ингушетии девочкой
01:51Антонов надеется на выправление кризисной ситуации в отношениях с США
01:42Эрдоган призвал прекратить атаки сил Хафтара на Триполи
01:38Минюст США попросил изъять у наркобарона Коротышки 12 миллиардов долларов
01:36Пушков оценил угрозу техногенной катастрофы на Украине
01:33В Ингушетии проверят органы опеки в связи с делом об избитой девочке
01:30Врач рассказал о состоянии избитой в Ингушетии девочки
01:03Один из лидеров суданской оппозиции отказался от участия в выборах
00:59Береговая охрана Марокко спасла 330 нелегальных мигрантов, сообщают СМИ
00:52В Колумбии три человека погибли при обрушении жилого дома
00:51США представили "Концепцию противодействия злонамеренному влиянию Кремля"
00:45"Тольяттиазот" обжалует приговор по делу о хищениях 85 миллиардов рублей
00:40В России и США начали сбор средств для установки памятника Нилу Армстронгу
Лента новостейМолния