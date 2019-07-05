СК завел дело после смерти рабочих при ремонте канализации под Саратовом

САРАТОВ, 5 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности в связи с гибелью трех сотрудников коммунального предприятия, отравившихся при ремонте приемной камеры канализационной насосной станции в городе Петровск Саратовской области, сообщило в пятницу областное СУ СК.

"По версии следствия, 4 июля в ходе производства ремонтных работ в приемной камере, находящейся в помещении канализационной насосной станции № 2 МУП "Петровское ЖКХ", расположенной на окраине города Петровск, должностными лицами данного предприятия были нарушены требования охраны труда и техники безопасности, что привело к смерти троих рабочих", - говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Фигурантам дела, круг которых устанавливается, грозит до пяти лет заключения. В настоящее время следователи истребовали у предприятия необходимую документацию.