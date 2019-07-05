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РИА Новости

В Чите расчистят русла рек, чтобы предотвратить подтопление

Вчера, 14:53
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ЧИТА, 5 июл – РИА Новости. В Чите будут расчищены русла рек и построены защитные сооружения, чтобы предотвратить подтопление, сообщила пресс-служба министерства природных ресурсов Забайкальского края.
"В пределах города Читы запланированы работы по реконструкции бесхозяйных гидротехнических сооружений. Первоочередными являются мероприятия по восстановлению поврежденных гидротехнических сооружений в Чите. Составлены дефектные акты, рассчитаны объемы и стоимость необходимых работ. На текущий ремонт гидротехнических сооружений бюджетом края на 2019 год предусмотрено 7 миллионов рублей, ведется работа по подготовке аукционной документации, торги планируется провести в июле", - говорится в сообщении.
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В ведомстве отметили, что подъем воды, как в прошлом году, случается раз в столетие.
"Повторения этого в ближайшие годы и даже десятилетия маловероятны. Тем не менее, профилактическая работа ведется уже сегодня. В частности, запланировано строительство защитных сооружений и очистка русел рек Чита и Ингода. На 2019 год выделены средства из бюджета края на разработку проектно-сметной документации, в настоящее время объявлен электронный аукцион", - добавили в ведомстве.
Паводки в районах Забайкальского края начались 8 июля. В Чите наблюдался сильнейший паводок с момента начала истории наблюдения - 1936 года. Были подтоплены 38 населенных пунктов, 776 жилых домов, 2030 приусадебных участков, 2749 дачных участков, 28 придомовых территорий многоэтажных домов.
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