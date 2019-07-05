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РИА Новости

Три спутника МГУ начали наблюдения за космической погодой

Вчера, 14:53
2019
© Фото : VNSCМикроспутник PicoDragon
Микроспутник PicoDragon
© Фото : VNSC
МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Три малых спутника, созданных учеными из МГУ, их частными партнерами и коллегами из Благовещенска, были выведены в космос на борту ракеты-носителя "Союз-2.1б" вместе с метеорологическим зондом "Метеор-М". Они успешно связались с ЦУП и начали работу, сообщает пресс-служба вуза.
Московский государственный университет, как отмечал Виктор Садовничий месяц назад в интервью РИА Новости, недавно разработал и подготовил к запуску три научных наноспутника системы CubeSat, в разработке которых принимали участие студенты и аспиранты вуза.
Один из них, "Сократ", был полностью создан в стенах МГУ, а два других – "АмурСат" и "ВДНХ-80" – были разработаны совместно с учеными из Амурского государственного университета в Благовещенске и акционерного общества "ВДНХ".
Все три аппарата оснащены несколькими научными инструментами, главной целью работы которых станут наблюдения за космической погодой, а также проверка новых перспективных систем связи и других экспериментальных приборов.
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К примеру, "Сократ" займется подсчетом числа частиц высокой энергии в околоземном пространстве, а "АмурСат" и "ВДНХ-80" будут следить за уровнем космической радиации и вспышками ультрафиолета.
За их работой, как отметили в МГУ, можно будет наблюдать в реальном времени, посетив павильон "Космос" на территории знаменитого выставочного комплекса в Москве. Как надеются создатели спутников, руководство вуза и ВДНХ, их работа поможет популяризовать достижения отечественной космонавтики и космической промышленности.
По словам ректора МГУ, космическая группировка университета, состоящая из трех микроспутников и аппарата "Ломоносов", может стать еще более внушительной в последующие годы, если вуз сможет найти дополнительные источники финансирования для создания более крупных аппаратов.
Как и их предшественники, они составят часть системы "Универсат-СОКРАТ", предназначенной для наблюдения за радиационной обстановкой в околоземном пространстве и космическими угрозами.
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