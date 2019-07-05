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РИА Новости

СМИ сообщили о задержании шести сотрудников ФСБ

Вчера, 14:53
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© РИА Новости / ФСБ РФСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России
© РИА Новости / ФСБ РФ
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Шесть сотрудников ФСБ задержали в Москве, сообщил РБК со ссылкой на источники, близкие к спецслужбам.
Трое из задержанных служат в спецподразделении "Альфа", один — в группе спецназначения "Вымпел", еще два офицера из управления "К" (банковский отдел). Их подозревают в хищении 140 миллионов (по словам другого источника, 170 миллионов) рублей.
По версии следствия, задержанные, воспользовавшись поддельным постановлением, инсценировали обыск в одном из банков и вынесли деньги. Название кредитной организации не сообщается.
В Центре специального назначения ФСБ проводится проверка.
Здание Федеральной службы безопасности (ФСБ) на Лубянской площади в Москве
2 июля, 14:57
Сотрудников ФСБ задержали за хищение денег у бизнесмена
Это не первый случай за последнее время, когда представители ФСБ оказываются подозреваемыми в финансовых преступлениях. Так, три дня назад спецслужба сообщила о задержании своих сотрудников за хищение денег у предпринимателя. Никаких деталей не приводится.
Генпрокурор Юрий Чайка в своем докладе о состоянии законности и правопорядка за 2018 год указал, что число коррумпированных сотрудников ФСБ, выявленных управлением собственной безопасности, выросло за год с 17 человек до 39.
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ФСБ РФПроисшествия
Популярные комментарии
Дико и очень грустно от таких новостей ((( ну могу понять вороватых полицейских, чего греха таить туда всех берут, но ВЧК и противоправные действия ????
5 июля, 15:04
Случайный Прохожий
11812314414
Если виноваты, надо наказывать.
5 июля, 15:04
Арсений Понфиленко
72802310
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