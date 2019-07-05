СМИ сообщили о задержании шести сотрудников ФСБ

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Шесть сотрудников ФСБ задержали в Москве, сообщил Шесть сотрудников ФСБ задержали в Москве, сообщил РБК со ссылкой на источники, близкие к спецслужбам.

Трое из задержанных служат в спецподразделении "Альфа", один — в группе спецназначения "Вымпел", еще два офицера из управления "К" (банковский отдел). Их подозревают в хищении 140 миллионов (по словам другого источника, 170 миллионов) рублей.

По версии следствия, задержанные, воспользовавшись поддельным постановлением, инсценировали обыск в одном из банков и вынесли деньги. Название кредитной организации не сообщается.

В Центре специального назначения ФСБ проводится проверка.

Это не первый случай за последнее время, когда представители ФСБ оказываются подозреваемыми в финансовых преступлениях. Так, три дня назад спецслужба сообщила о задержании своих сотрудников за хищение денег у предпринимателя. Никаких деталей не приводится.