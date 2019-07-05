Тетя избитой в Ингушетии девочки была осуждена за побои, заявила Кузнецова

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 4 июня 2019

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Тетя семилетней девочки в Ингушетии, попавшей в больницу с множественными травмами, имеет судимость по статье о нанесении тяжкого вреда здоровью, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Накануне в детскую больницу в Назрани была доставлена девочка 2012 года рождения с множеством травм. Было возбуждено уголовное дело. Врачи провели девочке операцию, по информации детского омбудсмена республики, она прошла успешно, удалось сохранить сильно поврежденную руку ребенка. По подозрению в совершении преступления задержана тетя ребенка. По данным СК РФ, девочка воспитывалась в ее семье без оформления каких-либо документов, в том числе об установлении опеки.

"Местонахождение родителей в данный момент неизвестно. Непонятно, каким образом и на каком основании девочка находилась рядом с судимым человеком, которая была осуждена по статье 111 часть первая "нанесение тяжкого вреда здоровью". Сейчас также возбуждено уголовное дело, мы обратились в СК и прокуратуру, чтобы проверить всю цепочку бездействия в отношении ребенка", - сказала Кузнецова журналистам.

Омбудсмен добавила, что речь идет о тете девочки, которая не являлась ее законным представителем. По словам Кузнецовой, вопрос о том, с кем будет жить девочка после лечения, пока не решен.

"Ребенок один не останется. До полного решения вопроса не только с излечением, но и с жизнеустройством ребенка, мы эту ситуацию не отпустим", - отметила она.