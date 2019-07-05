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РИА Новости

Тетя избитой в Ингушетии девочки была осуждена за побои, заявила Кузнецова

Вчера, 14:51
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© РИА Новости / Алексей КуденкоУполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 4 июня 2019
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 4 июня 2019
© РИА Новости / Алексей Куденко
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Тетя семилетней девочки в Ингушетии, попавшей в больницу с множественными травмами, имеет судимость по статье о нанесении тяжкого вреда здоровью, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Накануне в детскую больницу в Назрани была доставлена девочка 2012 года рождения с множеством травм. Было возбуждено уголовное дело. Врачи провели девочке операцию, по информации детского омбудсмена республики, она прошла успешно, удалось сохранить сильно поврежденную руку ребенка. По подозрению в совершении преступления задержана тетя ребенка. По данным СК РФ, девочка воспитывалась в ее семье без оформления каких-либо документов, в том числе об установлении опеки.
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"Местонахождение родителей в данный момент неизвестно. Непонятно, каким образом и на каком основании девочка находилась рядом с судимым человеком, которая была осуждена по статье 111 часть первая "нанесение тяжкого вреда здоровью". Сейчас также возбуждено уголовное дело, мы обратились в СК и прокуратуру, чтобы проверить всю цепочку бездействия в отношении ребенка", - сказала Кузнецова журналистам.
Омбудсмен добавила, что речь идет о тете девочки, которая не являлась ее законным представителем. По словам Кузнецовой, вопрос о том, с кем будет жить девочка после лечения, пока не решен.
"Ребенок один не останется. До полного решения вопроса не только с излечением, но и с жизнеустройством ребенка, мы эту ситуацию не отпустим", - отметила она.
Девочку должны доставить в пятницу вечером в Москву в сопровождении реаниматологов, затем в клинику Рошаля, есть шанс сохранить ребенку руку, сообщила ранее Кузнецова.
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