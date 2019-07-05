РПЦ объявила в Иркутской области сбор средств пострадавшим от наводнения

МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. В Саянской епархии объявлен сбор средств для пострадавших от наводнения в Иркутской области, сообщает в пятницу синодальный отдел Московского патриархата по благотворительности.
Ранее в городе Тулун, который больше других пострадал от разгула стихии, Русская православная церковь организовала центр гуманитарной помощи и доставку воды, хлеба, продуктов и вещей первой необходимости из Братска и Саянска в штаб помощи пострадавшим от наводнения. Из штаба гуманитарная помощь распределяется в пункты временного размещения.
"Сбор гуманитарной помощи объявлен в храмах Саянской епархии. 1 июля из Саянска в Тулун была доставлена партия гуманитарной помощи, собранной в действующем при кафедральном храме Центре помощи семьям. Священники посещают пострадавших в пунктах временного размещения, доставляют воду, продукты и предметы первой необходимости пострадавшим в Тулуне и других населенных пунктах", - говорится в пресс-релизе.