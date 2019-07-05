Серена Уильямс не будет крестной матерью сына принца Гарри и Меган Маркл

Серена Уильямс в матче женского одиночного разряда Открытого чемпионата Франции по теннису против Виталии Дьяченко

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Американская теннисистка Серена Уильямс рассмеялась в ответ на вопрос: будет ли она крестной матерью Арчи, сына Меган Маркл и принца Гарри, Американская теннисистка Серена Уильямс рассмеялась в ответ на вопрос: будет ли она крестной матерью Арчи, сына Меган Маркл и принца Гарри, сообщает Daily Mail.

"Нет, меня не будет. Я работаю в субботу",- ответила Серена Уильямс журналисту во время пресс-конференции в рамках Уимблдонского турнира на вопрос о том: станет ли она крестной матерью сына герцога и герцогини Сассекских.

Скорее всего, теннисистку видят в роли крестной матери Арчи из-за того, что Уильямс дружит с Маркл уже десять лет.

Спортсменка была на свадьбе бывшей звезды сериала "Форс-мажоры", а герцогиня старается не пропускать выступления своей подруги на корте. Так супруга принца Гарри 4 июля неожиданно посетила игру Серены Уильямс на Уимблдоне, что усилило подозрения.