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РИА Новости
Культура

Серена Уильямс не будет крестной матерью сына принца Гарри и Меган Маркл

Вчера, 20:12
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСерена Уильямс в матче женского одиночного разряда Открытого чемпионата Франции по теннису против Виталии Дьяченко
Серена Уильямс в матче женского одиночного разряда Открытого чемпионата Франции по теннису против Виталии Дьяченко
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Американская теннисистка Серена Уильямс рассмеялась в ответ на вопрос: будет ли она крестной матерью Арчи, сына Меган Маркл и принца Гарри, сообщает Daily Mail.
"Нет, меня не будет. Я работаю в субботу",- ответила Серена Уильямс журналисту во время пресс-конференции в рамках Уимблдонского турнира на вопрос о том: станет ли она крестной матерью сына герцога и герцогини Сассекских.
Скорее всего, теннисистку видят в роли крестной матери Арчи из-за того, что Уильямс дружит с Маркл уже десять лет.
Спортсменка была на свадьбе бывшей звезды сериала "Форс-мажоры", а герцогиня старается не пропускать выступления своей подруги на корте. Так супруга принца Гарри 4 июля неожиданно посетила игру Серены Уильямс на Уимблдоне, что усилило подозрения.
Споры о том, кто же станет крестными родителями Арчи в Великобритании, продолжаются.
Принц Гарри с женой Меган Маркл на параде Trooping of the Colour по случаю официального дня рождения королевы Елизаветы II. 9 июня 2018
4 июля, 20:05
Принц Гарри и Меган Маркл не стали раскрывать имена крестных своего сына
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Спортсмены и команды
Серена Уильямс
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