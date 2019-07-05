В ЦБ прокомментировали вероятность сохранения ключевой ставки в июле

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл - РИА Новости. Вероятность сохранения ЦБ РФ ключевой ставки на текущем уровне в 7,5% годовых на ближайшем заседании в июле не является нулевой: регулятору предстоит учесть множество факторов, из которых слабая динамика ВВП - лишь один, сообщил журналистам глава департамента исследований и прогнозирования ЦБ Александр Морозов.

"Я так не могу сказать. Для меня это тоже возможный вариант, который надо будет обсуждать", - сказал Морозов, отвечая на вопрос, близка ли к нулю вероятность того, что ЦБ сохранит ставку в июле.

Он добавил, что регулятору имеет смысл обсуждать три варианта: сохранение ставки, снижение на 25 и на 50 базисных пунктов. Однако для принятия решения ЦБ нужен анализ, подчеркнул он.

"Действительно, мы видим замедление темпов российской экономики. Нужно разобраться в причинах. Снижение ставки - как оно повлияет на экономику? Через какой канал? Снижение ставки означает, что ставки по кредитам тоже будут снижаться, по крайней мере краткосрочные, не долгосрочные. В какой степени мы этого хотим? Ну, скажем, в части необеспеченного потребительского кредитования снижение ставок, при прочих равных, поддержит рост этого сегмента, чего мы не хотим", - добавил Морозов.

В этом случае надо будет обсуждать макропруденциальные меры, продолжил глава департамента, и проблему надо будет рассматривать в комплексе. "Поэтому влияние на экономику - это важно, и, безусловно, это один из факторов при принятии решения, но это не единственный фактор", - подытожил Морозов.