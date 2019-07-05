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РИА Новости

В ЦБ прокомментировали вероятность сохранения ключевой ставки в июле

Вчера, 14:49
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© РИА Новости / Евгений БиятовЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ
© РИА Новости / Евгений Биятов
Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл - РИА Новости. Вероятность сохранения ЦБ РФ ключевой ставки на текущем уровне в 7,5% годовых на ближайшем заседании в июле не является нулевой: регулятору предстоит учесть множество факторов, из которых слабая динамика ВВП - лишь один, сообщил журналистам глава департамента исследований и прогнозирования ЦБ Александр Морозов.
"Я так не могу сказать. Для меня это тоже возможный вариант, который надо будет обсуждать", - сказал Морозов, отвечая на вопрос, близка ли к нулю вероятность того, что ЦБ сохранит ставку в июле.
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Силуанов прокомментировал снижение ключевой ставки ЦБ
Он добавил, что регулятору имеет смысл обсуждать три варианта: сохранение ставки, снижение на 25 и на 50 базисных пунктов. Однако для принятия решения ЦБ нужен анализ, подчеркнул он.
"Действительно, мы видим замедление темпов российской экономики. Нужно разобраться в причинах. Снижение ставки - как оно повлияет на экономику? Через какой канал? Снижение ставки означает, что ставки по кредитам тоже будут снижаться, по крайней мере краткосрочные, не долгосрочные. В какой степени мы этого хотим? Ну, скажем, в части необеспеченного потребительского кредитования снижение ставок, при прочих равных, поддержит рост этого сегмента, чего мы не хотим", - добавил Морозов.
В этом случае надо будет обсуждать макропруденциальные меры, продолжил глава департамента, и проблему надо будет рассматривать в комплексе. "Поэтому влияние на экономику - это важно, и, безусловно, это один из факторов при принятии решения, но это не единственный фактор", - подытожил Морозов.
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в четверг заявила, что совет директоров регулятора в июле, на следующем заседании, будет обсуждать возможность снижения ключевой ставки сразу на 0,5 процентного пункта, хотя в целом регулятор предпочитает снижать ее плавно. Банк России в июне впервые в 2019 году снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых. Тогда регулятор указал, что допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров, а также переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года.
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Александр МорозовЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФРоссияЭкономика
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