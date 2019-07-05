Кузнецова рассказала, когда избитую в Ингушетии девочку доставят в Москву

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Избитую в Ингушетии девочку должны доставить в пятницу вечером в Москву в сопровождении реаниматологов, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Накануне в детскую больницу в Назрани была доставлена девочка 2012 года рождения с множеством травм. Было возбуждено уголовное дело. Врачи провели девочке операцию, по информации детского омбудсмена республики, она прошла успешно, удалось сохранить сильно поврежденную руку ребенка. Врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заявил, что власти республики готовы оказать всю необходимую помощь. По подозрению в совершении преступления задержана тетя ребенка. По данным СК РФ, девочка воспитывалась в ее семье без оформления каких-либо документов, в том числе об установлении опеки.

"Сегодня в 18.40 девочка должна вылететь в Москву регулярным рейсом из Ингушетии. Так планируется после переговоров с и.о. главы республики. Ее уже ожидают в Москве, сейчас ведутся консультации с московскими докторами. Есть шанс сохранить ребенку руку, потому что первоначально был прогноз об ампутации" - сказала Кузнецова журналистам.

По ее словам, девочку доставят в клинику Рошаля. В полете ее будут сопровождать реаниматологи и доктора медицины катастроф, представители властей Ингушетии.