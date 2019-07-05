Росгвардия создала мобильные группы для помощи пострадавшим в Тулуне

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Росгвардия создала мобильные группы для работы с пострадавшими при наводнении в Иркутской области; в состав групп включены медики и психологи, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"С 4 июля в районах чрезвычайной ситуации работают мобильные группы Росгвардии, в состав которых входят психологи и медицинский персонал. Военнослужащие и сотрудники Росгвардии во взаимодействии с представителями администрации пострадавших районов оказывают медицинскую и психологическую помощь гражданам, а в случае необходимости доставляют им питьевую воду и лекарства. Росгвардейцы также осуществляют мониторинг обстановки, складывающейся в подтопленных районах", - сообщили в пресс-службе.
Ранее стало известно, что Росгвардия дополнительно перебросила в район наводнения более 500 военнослужащих с инженерной техникой, а ведомственная авиация начала облет района наводнения для поиска людей и оказания помощи.
Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. По последним данным правительства региона, в результате паводка погиб 21 человек. Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ, согласно которому наводнение в Иркутской области считается чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.
По данным на утро пятницы, единственным затопленным населенным пунктом, где сохраняется большое подтопление, является город Тулун. Там подтоплены 1,9 тысячи домов, где проживают 5,72 тысячи человек. По данным властей, в общей сложности 3,5 тысячи домов непригодны для проживания.