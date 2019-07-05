Росгвардия создала мобильные группы для помощи пострадавшим в Тулуне

Жители в городе Тулун в Иркутской области, пострадавшем от паводка

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Росгвардия создала мобильные группы для работы с пострадавшими при наводнении в Иркутской области; в состав групп включены медики и психологи, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"С 4 июля в районах чрезвычайной ситуации работают мобильные группы Росгвардии, в состав которых входят психологи и медицинский персонал. Военнослужащие и сотрудники Росгвардии во взаимодействии с представителями администрации пострадавших районов оказывают медицинскую и психологическую помощь гражданам, а в случае необходимости доставляют им питьевую воду и лекарства. Росгвардейцы также осуществляют мониторинг обстановки, складывающейся в подтопленных районах", - сообщили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что Росгвардия дополнительно перебросила в район наводнения более 500 военнослужащих с инженерной техникой, а ведомственная авиация начала облет района наводнения для поиска людей и оказания помощи.

Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. По последним данным правительства региона, в результате паводка погиб 21 человек. Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ, согласно которому наводнение в Иркутской области считается чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.