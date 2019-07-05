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РИА Новости

Росгвардия создала мобильные группы для помощи пострадавшим в Тулуне

Вчера, 14:40
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкЖители в городе Тулун в Иркутской области, пострадавшем от паводка
Жители в городе Тулун в Иркутской области, пострадавшем от паводка
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Росгвардия создала мобильные группы для работы с пострадавшими при наводнении в Иркутской области; в состав групп включены медики и психологи, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"С 4 июля в районах чрезвычайной ситуации работают мобильные группы Росгвардии, в состав которых входят психологи и медицинский персонал. Военнослужащие и сотрудники Росгвардии во взаимодействии с представителями администрации пострадавших районов оказывают медицинскую и психологическую помощь гражданам, а в случае необходимости доставляют им питьевую воду и лекарства. Росгвардейцы также осуществляют мониторинг обстановки, складывающейся в подтопленных районах", - сообщили в пресс-службе.
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Ранее стало известно, что Росгвардия дополнительно перебросила в район наводнения более 500 военнослужащих с инженерной техникой, а ведомственная авиация начала облет района наводнения для поиска людей и оказания помощи.
Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. По последним данным правительства региона, в результате паводка погиб 21 человек. Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ, согласно которому наводнение в Иркутской области считается чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.
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По данным на утро пятницы, единственным затопленным населенным пунктом, где сохраняется большое подтопление, является город Тулун. Там подтоплены 1,9 тысячи домов, где проживают 5,72 тысячи человек. По данным властей, в общей сложности 3,5 тысячи домов непригодны для проживания.
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Паводок в Иркутской областиРосгвардияИркутская областьПроисшествия
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