Волонтеры "Молодой гвардии" помогают пострадавшим от наводнения в Тулуне

МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Первая группа из 50 добровольцев волонтерского штаба "Молодой гвардии "Единой России" отправилась из Москвы в Иркутскую область для помощи в ликвидации последствий наводнения в регионе, сообщает пресс-служба организации.

Вторая группа из 50 волонтеров присоединится к ним в Перми. Таким образом, 7 июля в область прибудут сразу 100 добровольцев.

В городе Тулуне, который пострадал от наводнения больше всего, уже организован палаточный лагерь для добровольцев из разных регионов. На данный момент там находятся 150 человек, среди которых активисты местных отделений "Молодой гвардии" городов Усолье-Сибирское, Куйтун, Саянск и Иркутск.

В кратчайшие сроки нам удалось объединиться с молодежными, общественными организациями, получить поддержку у партии "Единая Россия", решить организационные вопросы по отправке и размещению добровольцев. Всего за пару дней более 150 человек изъявили желание поехать и помочь в устранении последствий паводка. Активисты "Молодой гвардии "Единой России" с первых дней работают в пунктах приема гуманитарной помощи, ведут консультации по телефонам горячих линий. Я благодарен всем и каждому: лишь объединившись, мы можем справиться с бедой", — сказал председатель координационного совета "Молодой гвардии "Единой России" Денис Давыдов.

Руководитель группы Иван Ананьев сообщил, что лагерь начал заселяться уже 3 июля, он расположен в общежитии Тулунского аграрного техникума, а также в учебных классах и спортзале.

"Добровольцы помогают с расчисткой дорог, социальных объектов, а также разгружают вагоны с гуманитарной помощью и будут потом развозить ее по пострадавшим. Ждем большую группу добровольцев, которые прибудут днем 7 июля", – рассказал Ананьев.

Ранний подъем и жесткий распорядок дня

Распорядок дня волонтеров начинается с раннего подъема, затем следуют подготовка и работа до трех-четырех часов дня. После этого на объекты заступает следующая группа.

Разбирать завалы выходят примерно 20 человек. Каждую группу возглавляет опытный доброволец, который ранее уже участвовал в устранении последствий ЧС.

© Пресс-служба МГЕР Волонтеры помогают ликвидировать последствия наводнения в Иркутской области © Пресс-служба МГЕР Волонтеры помогают ликвидировать последствия наводнения в Иркутской области

Волонтеры получают разные задания: помогать с расчисткой обломков разрушенных домов, разгружать гуманитарную помощь или развозить ее по пострадавшим. На разборе завалов работают молодые люди, а девушки оказывают адресную помощь по уборке уцелевших домов.

Доброволец Павел Ртищев рассказал, что узнал о сборе в Иркутск в группе "Молодой гвардии" в социальной сети.