Родственники арестованного на Украине экс-офицера ДНР обратятся в ООН

ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Родственники бывшего командира ПВО подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике города Снежное Владимира Цемаха заявили, что намерены обращаться в ООН в связи с его похищением украинскими спецслужбами.

Ранее в СМИ появилась информация, что украинские спецслужбы похитили Цемаха и вывезли его в Киев. Украинские СМИ назвали Цемаха "ценным свидетелем" по делу о гибели малайзийского Boeing MH17 летом 2014 года. Родные мужчины подтвердили, что он был похищен сотрудниками СБ Украины из собственной квартиры и вывезен на подконтрольную Киеву территорию под действием психотропных веществ по поддельным документам.