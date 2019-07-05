Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-05T14:39Z
https://ria.ru/20190705/1556246358.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Родственники арестованного на Украине экс-офицера ДНР обратятся в ООН

Вчера, 14:39
994
ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Родственники бывшего командира ПВО подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике города Снежное Владимира Цемаха заявили, что намерены обращаться в ООН в связи с его похищением украинскими спецслужбами.
Ранее в СМИ появилась информация, что украинские спецслужбы похитили Цемаха и вывезли его в Киев. Украинские СМИ назвали Цемаха "ценным свидетелем" по делу о гибели малайзийского Boeing MH17 летом 2014 года. Родные мужчины подтвердили, что он был похищен сотрудниками СБ Украины из собственной квартиры и вывезен на подконтрольную Киеву территорию под действием психотропных веществ по поддельным документам.
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
Вчера, 02:04
Клинцевич назвал похищением арест на Украине офицера ДНР по делу МН17
"Как только получили письмо от адвоката (о задержании Владимира Цехмана – ред.), обратились с заявлениями в правоохранительные органы ДНР. Планирую также обращаться в ООН и везде, кто мне ответит, во все международные организации", - сказала РИА Новости дочь бывшего ополченца Мария Цехман.
По ее словам, адвокат ее отца также обещал подготовить жалобу в украинские инстанции в связи с незаконным задержанием Владимира Цемаха и применении к нему физической силы.
1601003
Обсудить 2
Ситуация в ДНР и ЛНРУкраинаВ мире
Рекомендуем
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Эрдоган призвал прекратить атаки сил Хафтара на Триполи
РИА
Новости
Пикет у консульства Финляндии в Санкт-Петербурге
Финский эксперт назвал заявления Киева об Арктике провокацией Канады
Линии электропередачи во Львовской области
"Укрэнерго" заявила об угрозе потери управления над энергосистемой страны
Сотрудник ФСБ России
СМИ сообщили о задержании шести сотрудников ФСБ
Лента
новостей
Президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора Альфа Сергей Гончаров
Ветеран "Альфы" удивился, как в Британии могли выкинуть секретные документы
Задержанный Федеральной службой безопасности Александр Воробьев (справа на первом плане) в Лефортовском суде Москвы
Задержанный по делу о госизмене оказался помощником полпреда президента
Вывеска НАК Нафтогаз Украины на административном здании в Киеве
"Нафтогаз" потребует от России компенсацию при прекращении транзита
Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении более 1,5 миллиона рублей из кассы одного из банков города Салавата
Источник рассказал, что выдало башкирскую кассиршу
СБУ утверждает, что задержала агента российской разведки
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров во дворце Киджи в Риме. 4 июля 2019
Путин прокомментировал призывы к соблюдению Россией минских соглашений
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве. 27 июня 2019
Украинский политолог объяснил, почему падает рейтинг "Слуги народа"
Премьер-министр Сербии Ана Брнабич
В Сербии прокомментировали сообщения о запрете на въезд чиновникам в Косово
Международный конкурс песни Евровидение-2019. Финал
Амстердам отказался принимать Евровидение
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
Клинцевич назвал похищением арест на Украине офицера ДНР по делу МН17
Синапс
Ученые выяснили, как заставить мозг избавиться от рассеянного склероза
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:48В Словении представили деревянную статую Меланьи Трамп
02:39Двух экс-президентов Сальвадора освободили от ответственности за хищения
02:34США не готовы к конструктивному разговору по ДРСМД, заявил российский посол
02:27Российский посол в США прокомментировал приглашение Трампа на юбилей Победы
02:15Посол в США отметил актуальность диалога по стратегической безопасности
02:14В США будут множиться небылицы о "вмешательстве" России, допускает Антонов
02:13Порошенко снял в банке 34 миллиона долларов наличными
02:08Кузнецова пообещала контролировать ситуацию с избитой в Ингушетии девочкой
01:51Антонов надеется на выправление кризисной ситуации в отношениях с США
01:42Эрдоган призвал прекратить атаки сил Хафтара на Триполи
01:38Минюст США попросил изъять у наркобарона Коротышки 12 миллиардов долларов
01:36Пушков оценил угрозу техногенной катастрофы на Украине
01:33В Ингушетии проверят органы опеки в связи с делом об избитой девочке
01:30Врач рассказал о состоянии избитой в Ингушетии девочки
01:03Один из лидеров суданской оппозиции отказался от участия в выборах
00:59Береговая охрана Марокко спасла 330 нелегальных мигрантов, сообщают СМИ
00:52В Колумбии три человека погибли при обрушении жилого дома
00:51США представили "Концепцию противодействия злонамеренному влиянию Кремля"
00:45"Тольяттиазот" обжалует приговор по делу о хищениях 85 миллиардов рублей
00:40В России и США начали сбор средств для установки памятника Нилу Армстронгу
Лента новостейМолния