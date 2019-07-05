Родственники арестованного на Украине экс-офицера ДНР обратятся в ООН

ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Родственники бывшего командира ПВО подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике города Снежное Владимира Цемаха заявили, что намерены обращаться в ООН в связи с его похищением украинскими спецслужбами.
Ранее в СМИ появилась информация, что украинские спецслужбы похитили Цемаха и вывезли его в Киев. Украинские СМИ назвали Цемаха "ценным свидетелем" по делу о гибели малайзийского Boeing MH17 летом 2014 года. Родные мужчины подтвердили, что он был похищен сотрудниками СБ Украины из собственной квартиры и вывезен на подконтрольную Киеву территорию под действием психотропных веществ по поддельным документам.
"Как только получили письмо от адвоката (о задержании Владимира Цехмана – ред.), обратились с заявлениями в правоохранительные органы ДНР. Планирую также обращаться в ООН и везде, кто мне ответит, во все международные организации", - сказала РИА Новости дочь бывшего ополченца Мария Цехман.
По ее словам, адвокат ее отца также обещал подготовить жалобу в украинские инстанции в связи с незаконным задержанием Владимира Цемаха и применении к нему физической силы.