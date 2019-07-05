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РИА Новости

Audi два года обманывала транспортное ведомство Германии, выяснили СМИ

Вчера, 14:44
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЭмблема Audi на автомобиле в официальном дилерском центре "Ауди Центр Таганка" в Москве
Эмблема Audi на автомобиле в официальном дилерском центре Ауди Центр Таганка в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Немецкая компания Audi "обманывала" Федеральное автотранспортное ведомство ФРГ (KBA) более двух лет после того, как разразился так называемый "дизельный скандал", сообщает журнал Spiegel со ссылкой на документы мюнхенской прокуратуры.
Прокуратура Мюнхена ведет расследование в отношении Audi уже более двух лет. По данным издания, из документов прокуратуры следует, что компания не только скрывала собственные сведения относительно запрещенного к использованию программного обеспечения, но и занималась манипуляцией с документами и замалчивала результаты измерений.
"Концерн Audi более чем два года после раскрытия дизельного скандала в США обманывал KBA и скрывал истинные масштабы манипуляций с выхлопными газами в Европе", - пишет журнал.
Как пишет издание, прокуратура обвиняет руководителя Audi Руперта Штадлера в том, что после начала "дизельного скандала" в США тот не проводил систематических проверок европейских моделей автомобилей, несмотря на наличие указаний на нарушения.
2 мая, 14:36
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Концерн Volkswagen осенью 2015 года оказался в центре так называемого "дизельного скандала". Тогда компанию обвинили в США в том, что она оснащала дизельные автомобили программным обеспечением, занижающим реальные показатели выбросов. Американское правительство обязало концерн отозвать 482 тысячи легковых машин Volkswagen и Audi, проданных в стране в 2009-2015 годах. В апреле 2017 года Volkswagen договорился о выкупе автомобилей у потребителей и выплате им компенсаций.
В марте 2019 года комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США выдвинула новые обвинения против немецкого автопроизводителя. SEC обвинила Volkswagen, двух его "дочек" и бывшего гендиректора компании Мартина Винтеркорна в мошенничестве. Согласно новым обвинениям SEC, Volkswagen в 2014-2015 годах выпустил ценных бумаг более чем на 13 миллиардов долларов. При этом топ-менеджеры компании знали, что показания по выбросам более 500 тысяч автомобилей в Штатах серьезно превышают допустимую норму. По мнению SEC, скрыв реальные показатели выбросов, Volkswagen получил инвестиции, выпустив ценные бумаги по более привлекательным ставкам.
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AudiVolkswagen GroupГерманияВ мире
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