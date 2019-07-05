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РИА Новости

В Саратове водитель получил год колонии за то, что пьяным сбил гаишника

Вчера, 14:39
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САРАТОВ, 5 июл - РИА Новости. Суд в Саратове приговорил к году лишения свободы местного водителя, который пьяным пытался скрыться от сотрудников ГИБДД и во время преследования сбил одного из них, сообщило в пятницу областное СУСК.
Ранее главк МВД по региону сообщал, что 5 февраля водитель автомобиля ВАЗ-2110 ночью в Ленинском районе Саратова проигнорировал требования сотрудников ДПС об остановке, попытался скрыться, а во время преследования сбил одного из сотрудников ГИБДД. После задержания было установлено, что водитель пьян.
Следствие и суд установили, что водитель привлек внимание сотрудников ДПС, когда, увидев экипаж, совершил разворот на встречную полосу и попытался скрыться, поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения и ранее уже привлекался к ответственности за вождение пьяным. Следователи установили, что подсудимый сбил полицейского и протащил его несколько метров на капоте автомобиля, который затем бросил и пытался сбежать, но был задержан.
"На предварительном следствии и в суде мужчина полностью признал вину в инкриминируемом ему деянии. Приговором суда ему назначено наказание в виде года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - говорится в сообщении.
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Суд признал водителя виновным по статье УК РФ "Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти". В СК уточнили, что житель Саратова был ранее судим за оскорбление представителя власти.
Приговор суда еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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ГИБДД МВД РФСаратовРоссияПроисшествия
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