В пострадавший от паводка Тулун доставили вакцины против гепатита А

ИРКУТСК, 5 июл – РИА Новости. Вертолетом санавиации в Тулун, который сильнее всего пострадал от паводка в Иркутской области, доставлено 16 тысяч доз вакцины против гепатита А, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

От наводнения в Иркутской области пострадали 103 поселка в шести муниципальных образованиях. На утро пятницы, подтопленными остаются около 2 тысяч домов в одном населенном пункте – городе Тулуне. В зоне паводка проводится масштабная вакцинация населения.

"Недостатка вакцины нет. Вчера в Тулун вертолетом санитарной авиации доставлено 11 тысяч доз вакцины против гепатита А, сегодня - еще 5 тысяч доз", - говорится в сообщении.

Всего в Тулуне проживают чуть более 40 тысяч человек.