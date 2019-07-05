Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-05T14:38Z
https://ria.ru/20190705/1556246239.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В пострадавший от паводка Тулун доставили вакцины против гепатита А

Вчера, 14:38
133
ИРКУТСК, 5 июл – РИА Новости. Вертолетом санавиации в Тулун, который сильнее всего пострадал от паводка в Иркутской области, доставлено 16 тысяч доз вакцины против гепатита А, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.
От наводнения в Иркутской области пострадали 103 поселка в шести муниципальных образованиях. На утро пятницы, подтопленными остаются около 2 тысяч домов в одном населенном пункте – городе Тулуне. В зоне паводка проводится масштабная вакцинация населения.
Жители Тулунского района Иркутской области, пострадавшего от паводка, возле пункта выдачи гуманитарной помощи в Тулуне. 4 июля 2019
Вчера, 09:55
Иркутский губернатор рассказал о спекулянтах, перепродающих гумпомощь
"Недостатка вакцины нет. Вчера в Тулун вертолетом санитарной авиации доставлено 11 тысяч доз вакцины против гепатита А, сегодня - еще 5 тысяч доз", - говорится в сообщении.
Всего в Тулуне проживают чуть более 40 тысяч человек.
В Нижнеудинском, Тулунском, Тайшетском, Чунском и Зиминском районах работают 44 прививочные бригады, в их составе – врачи и медицинские сестры. Прививочные бригады усилены персоналом из Иркутска и Братска. Кроме этого, в подворовых обходах задействовано около 50 бригад медиков.
200000
Обсудить 0
Паводок в Иркутской областиИркутская областьИркутскПроисшествия
Рекомендуем
Жители в городе Тулун в Иркутской области, пострадавшем от паводка
Росгвардия создала мобильные группы для помощи пострадавшим в Тулуне
РИА
Новости
Один из лидеров суданской оппозиции отказался от участия в выборах
В Чите расчистят русла рек, чтобы предотвратить подтопление
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
Кузнецова пообещала контролировать ситуацию с избитой в Ингушетии девочкой
Лента
новостей
Власти Краснодара помогут жителям домов, пострадавшим от пожаров
Антикоррупционный суд Украины получил помещение
Запущенные с Восточного российские спутники вышли на связь
Автомобиль на улице города Тулун в Иркутской области, пострадавшего от паводка
Мутко призвал ускорить работы в пострадавшем от паводка Тулуне
Обручальные кольца
Исследование выявило рост трат россиян на обручальные кольца и лимузины
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова рассказала, когда избитую в Ингушетии девочку доставят в Москву
Премьер-министр Сербии Ана Брнабич
В Сербии прокомментировали сообщения о запрете на въезд чиновникам в Косово
В Приангарье от паводка пострадала Нижнеудинская больница
Житель на улице города Тулун в Иркутской области, пострадавшего от паводка.
Уровень реки Ия, затопившей Тулун, упал ниже критических отметок
Житель на улице города Тулун в Иркутской области, пострадавшего от паводка. 4 июля 2019
Военные приступили к ликвидации последствий паводка в Иркутской области
Военные раздали более 350 тонн воды жителям Тулуна
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:48В Словении представили деревянную статую Меланьи Трамп
02:39Двух экс-президентов Сальвадора освободили от ответственности за хищения
02:34США не готовы к конструктивному разговору по ДРСМД, заявил российский посол
02:27Российский посол в США прокомментировал приглашение Трампа на юбилей Победы
02:15Посол в США отметил актуальность диалога по стратегической безопасности
02:14В США будут множиться небылицы о "вмешательстве" России, допускает Антонов
02:13Порошенко снял в банке 34 миллиона долларов наличными
02:08Кузнецова пообещала контролировать ситуацию с избитой в Ингушетии девочкой
01:51Антонов надеется на выправление кризисной ситуации в отношениях с США
01:42Эрдоган призвал прекратить атаки сил Хафтара на Триполи
01:38Минюст США попросил изъять у наркобарона Коротышки 12 миллиардов долларов
01:36Пушков оценил угрозу техногенной катастрофы на Украине
01:33В Ингушетии проверят органы опеки в связи с делом об избитой девочке
01:30Врач рассказал о состоянии избитой в Ингушетии девочки
01:03Один из лидеров суданской оппозиции отказался от участия в выборах
00:59Береговая охрана Марокко спасла 330 нелегальных мигрантов, сообщают СМИ
00:52В Колумбии три человека погибли при обрушении жилого дома
00:51США представили "Концепцию противодействия злонамеренному влиянию Кремля"
00:45"Тольяттиазот" обжалует приговор по делу о хищениях 85 миллиардов рублей
00:40В России и США начали сбор средств для установки памятника Нилу Армстронгу
Лента новостейМолния