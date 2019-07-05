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РИА Новости

Источник рассказал, что выдало башкирскую кассиршу

Вчера, 14:37
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© пресс-служба МВД по Республике Башкортостан Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении более 1,5 миллиона рублей из кассы одного из банков города Салавата
Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении более 1,5 миллиона рублей из кассы одного из банков города Салавата
© пресс-служба МВД по Республике Башкортостан
УФА, 5 июл — РИА Новости. Местонахождение кассира банка Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении более 20 миллионов рублей, удалось вычислить через ее мобильный телефон, рассказал РИА Новости источник в полиции.
"Все то время, пока велись поиски кассирши и ее семьи, прослушивались телефонные номера, которые были зарегистрированы на нее и ее мужа. В один момент одна из "симок" включилась, и таким образом специалисты вычислили ее местоположение", — сообщил собеседник агентства.
Задержана подозреваемая в хищении кассир Луиза Хайруллина. Съемка МВД
Вчера, 12:37
Появилось видео задержания кассира, обвиняемой в краже 23 миллионов рублей
По его данным, женщина через телефон решила проверить, поступили ли социальные выплаты на детей.
В конце мая из кассы Россельхозбанка в башкирском городе Салавате пропали более 20 миллионов рублей. В это же время вместе с мужем и дочерьми бесследно исчезла старший кассир. С заявлением в полицию обратился ее отец. У родных провели обыски, однако похищенных средств не обнаружили.
Женщину задержали накануне на съемной квартире в Казани, предположительно, вместе с одной из дочерей. Теперь полиция разыскивает ее супруга и второго ребенка, а также украденные деньги. Расследование продолжается.
В пресс-службе Россельхозбанка РИА Новости заявили, что будут делать все для предотвращения подобных ситуаций в дальнейшем, и оставляют за собой право потребовать возмещения вреда.
Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении более 1,5 миллиона рублей из кассы одного из банков города Салавата
Вчера, 08:27
Психологи помогут детям кассирши, подозреваемой в хищении денег в Башкирии
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СалаватКазаньПроисшествия
Популярные комментарии
да с 23 лямами решила посмотреть пришли ли ей 500 рублей бред
5 июля, 14:48
ЛЛЛех Лехыч
933920012
А законно ли прослушивали телефоны детей? Ах ну да сейчас задним числом все документы нарисуют.
5 июля, 14:38
ЯСЯ Считаю
185020101
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