Источник рассказал, что выдало башкирскую кассиршу

Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении более 1,5 миллиона рублей из кассы одного из банков города Салавата

УФА, 5 июл — РИА Новости. Местонахождение кассира банка Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении более 20 миллионов рублей, удалось вычислить через ее мобильный телефон, рассказал РИА Новости источник в полиции.

"Все то время, пока велись поиски кассирши и ее семьи, прослушивались телефонные номера, которые были зарегистрированы на нее и ее мужа. В один момент одна из "симок" включилась, и таким образом специалисты вычислили ее местоположение", — сообщил собеседник агентства.

По его данным, женщина через телефон решила проверить, поступили ли социальные выплаты на детей.

В конце мая из кассы Россельхозбанка в башкирском городе Салавате пропали более 20 миллионов рублей. В это же время вместе с мужем и дочерьми бесследно исчезла старший кассир. С заявлением в полицию обратился ее отец. У родных провели обыски, однако похищенных средств не обнаружили.

Женщину задержали накануне на съемной квартире в Казани, предположительно, вместе с одной из дочерей. Теперь полиция разыскивает ее супруга и второго ребенка, а также украденные деньги. Расследование продолжается.