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РИА Новости

Жительница Ульяновской области получила 14 лет за заказное убийство мужа

Вчера, 14:30
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САРАТОВ, 5 июл - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Верховный суд России оставил в силе приговор жительнице Ульяновской области Лиде Сулеймановой, получившей 14 лет колонии за заказное убийство мужа-бизнесмена, а также гражданину Азербайджана Сахибу Ибрагимову, осужденному на 13 лет за исполнение "заказа", сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе ВС РФ.
Убийство 36-летнего мужчины произошло в подъезде дома по улице Свирской в Димитровграде в октябре 2014 года. Суд установил, что у убитого был затяжной конфликт с женой, которая за 500 тысяч рублей наняла работника пекарни - гражданина Азербайджана, которого снабдила для убийства мужа обрезом охотничьего ружья 16-го калибра и мобильным телефоном. По данным СУСК, убийца встретил мужчину в подъезде и застрелил.
19 марта, 17:48
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Как сообщила прокуратура области, Ульяновский областной суд в мае прошлого года на основании вердикта присяжных оправдал подсудимых, однако после отмены приговора Верховным судом дело рассмотрели повторно, присяжные единогласно признали подсудимых виновными в заказном убийстве предпринимателя, и суд 20 марта приговорил Сулейманову к 14 годам колонии общего режима, а Ибрагимова - к 13 годам колонии строгого режима. Защита обжаловала приговор в ВС РФ.
"(Верховным судом) приговор оставлен без изменения, а жалобы - без удовлетворения", - сказала собеседница агентства.
Сулейманова признана виновной по статьям УК РФ "Организация убийства по найму" и "Незаконный оборот огнестрельного оружия", Ибрагимов — по статьям "Убийство по найму" и "Незаконный оборот огнестрельного оружия".
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