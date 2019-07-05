Жительница Ульяновской области получила 14 лет за заказное убийство мужа

САРАТОВ, 5 июл - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Верховный суд России оставил в силе приговор жительнице Ульяновской области Лиде Сулеймановой, получившей 14 лет колонии за заказное убийство мужа-бизнесмена, а также гражданину Азербайджана Сахибу Ибрагимову, осужденному на 13 лет за исполнение "заказа", сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе ВС РФ.

Убийство 36-летнего мужчины произошло в подъезде дома по улице Свирской в Димитровграде в октябре 2014 года. Суд установил, что у убитого был затяжной конфликт с женой, которая за 500 тысяч рублей наняла работника пекарни - гражданина Азербайджана, которого снабдила для убийства мужа обрезом охотничьего ружья 16-го калибра и мобильным телефоном. По данным СУСК, убийца встретил мужчину в подъезде и застрелил.

Как сообщила прокуратура области, Ульяновский областной суд в мае прошлого года на основании вердикта присяжных оправдал подсудимых, однако после отмены приговора Верховным судом дело рассмотрели повторно, присяжные единогласно признали подсудимых виновными в заказном убийстве предпринимателя, и суд 20 марта приговорил Сулейманову к 14 годам колонии общего режима, а Ибрагимова - к 13 годам колонии строгого режима. Защита обжаловала приговор в ВС РФ.

"(Верховным судом) приговор оставлен без изменения, а жалобы - без удовлетворения", - сказала собеседница агентства.