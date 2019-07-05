Под Саратовом депутата осудили за ружье для отпугивания диких животных

САРАТОВ, 5 июл - РИА Новости. Суд в Саратовской области приговорил к 3 годам лишения свободы условно сельского депутата по делу о незаконном изготовлении и хранении самодельного ружья и патронов к нему, которые, по словам подсудимого, понадобились для отпугивания диких животных со двора дома, сообщило в пятницу областное СУСК РФ.

Ранее следствие сообщило, что в феврале 46-летний депутат у себя дома в одном из сел Ровенского района Саратовской области незаконно изготовил огнестрельное ружье к патронам 20-го калибра, а также 15 патронов к нему, но при проверке оружия его заметили сотрудники местного охотничьего хозяйства, которые вызвали полицию. По данным СК, на допросе депутат рассказал, что изготовил оружие и боеприпасы для отпугивания диких животных со двора дома.

"На предварительном следствии и в суде мужчина полностью признал вину в инкриминируемом ему деянии. Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно со штрафом в размере 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении.