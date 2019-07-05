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РИА Новости

"Укрэнерго" заявила об угрозе потери управления над энергосистемой страны

Вчера, 14:20
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© РИА Новости / СтрингерЛинии электропередачи во Львовской области
Линии электропередачи во Львовской области
© РИА Новости / Стрингер
КИЕВ, 5 июл — РИА Новости. Госслужба по ЧС требует отключить электричество в главном офисе "Укрэнерго", сообщила пресс-служба государственной энергокомпании.
На прошлой неделе в Окружной административный суд Киева поступил иск от столичного управления ведомства с требованием отключить офис "Укрэнерго" от электричества, опечатать его и запретить доступ в здание из-за нарушений правил пожарной безопасности.
"В иске ГСЧС указано, что нарушение вроде бы свидетельствует об отсутствии в компании системы мер для предотвращения и тушения пожаров, а также быстрого реагирования на них", — рассказали в "Укрэнерго".
В пресс-службе отметили, что ни одно из требований ведомства не является невыполнимым.
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Как заявили в компании, отключение электричества в офисе может привести к потере контроля над энергосистемой Украины, поскольку там находится центральный диспетчерский пункт.

"Все эти риски особенно критичны именно сегодня, в первые дни работы новой модели рынка электроэнергии, когда все его участники делают первые шаги в новой для всех системе взаимоотношений", — говорится в сообщении.

Реформа на рынке электроэнергии

С первого июля на Украине начала работать новая модель рынка электроэнергии.
Теперь государство перестало быть ее единственным покупателем и продавцом. Торговать ею начали как любым другим товаром, а цены стали независимыми.
Либерализация рынка должна осуществляться по европейской модели в соответствии с Третьим энергопакетом Евросоюза, который направлен на разрушение монополий поставщиков.
Одним из главных рисков реформы эксперты называют рост тарифов на электричество для промышленности и населения.
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