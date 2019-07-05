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РИА Новости

Власти Краснодара помогут жителям домов, пострадавшим от пожаров

Вчера, 14:20
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КРАСНОДАР, 5 июл - РИА Новости. Власти Краснодара окажут помощь пострадавшим от пожаров жителям двух многоквартирных домов, сообщает мэрия.
Два крупных пожара в жилых домах произошли в Краснодаре 4 июля и в ночь на 5 июля. Пятиэтажный жилой дом в четверг загорелся на улице Мира, 90 возле железнодорожного вокзала Краснодар-1. Площадь пожара достигла 1600 квадратных метров, из здания было эвакуировано порядка 70 человек. Семь человек провели ночь в гостинице. По данным мэрии, пожаром на улице Коммунаров, 208, охватившим 450 квадратных метров, повреждено пять квартир, две из них сгорели полностью.
Как сообщает пресс-служба мэрии, глава Краснодара Евгений Первышов в пятницу провел заседание экстренного штаба по ликвидации ЧС.
"Создана специальная комиссия, которая обследует квартиры в домах. Она определит частичный или полный причиненный ущерб, от этого будет зависеть размер компенсаций, которые получат жильцы", - говорится в сообщении. Отмечается, что комиссия будет работать в выходные, чтобы как можно быстрее начать оказывать жильцам материальную помощь.
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"Мы никого не оставим в беде. Окажем всю необходимую помощь - как с компенсациями, так и по временному размещению, восстановлению документов. Жильцам дома по улице Мира поможем отремонтировать кровлю, которая полностью выгорела", - приводит пресс-служба слова Первышова. При этом отмечается, что законодательством выделение средств из местного бюджета на ремонт общедомового имущества в многоквартирных домах не предусмотрено, поэтому будут задействованы внебюджетные источники. К восстановлению кровли специалисты приступят уже в пятницу.
По данным мэрии, дом по улице Мира пригоден для проживания, признаков аварийности нет, пока там отключено электро- и газоснабжение, однако жильцы большей частью уже вернулись в свои квартиры, все они получат единовременную компенсацию - по 10 тысяч рублей. Жителей дома на улице Коммунаров временно расселят в муниципальный маневренный фонд, для этого уже готовы 10 помещений.
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