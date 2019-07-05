Лукашенко выразил соболезнования семьям погибших из-за паводка в Приангарье

Президент Белоруссии Александр Лукашенко перед началом заседания Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в расширенном составе в государственной резиденции "Ала-Арча" в Бишкеке. 14 июня 2019

МИНСК, 5 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования российскому коллеге Владимиру Путину и семьям погибших в результате наводнения в Иркутской области, сообщила в пятницу пресс-служба главы белорусского государства.

"Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину и семьям погибших в результате наводнения в Иркутской области", - говорится в сообщении.

Как отмечается в соболезновании, в Белоруссии с большой тревогой и сочувствием восприняли известие о многочисленных человеческих жертвах и масштабных разрушениях, вызванных наводнением в Иркутской области.

Лукашенко также попросил передать слова искренней поддержки и пожелания выздоровления потерпевшим. "Очень надеемся на скорейшее восстановление и возвращение к нормальному ритму жизни пострадавшего российского региона", - отметил глава республики.