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РИА Новости

Лукашенко выразил соболезнования семьям погибших из-за паводка в Приангарье

Вчера, 14:16
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко перед началом заседания Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в расширенном составе в государственной резиденции "Ала-Арча" в Бишкеке. 14 июня 2019
Президент Белоруссии Александр Лукашенко перед началом заседания Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в расширенном составе в государственной резиденции Ала-Арча в Бишкеке. 14 июня 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МИНСК, 5 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования российскому коллеге Владимиру Путину и семьям погибших в результате наводнения в Иркутской области, сообщила в пятницу пресс-служба главы белорусского государства.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину и семьям погибших в результате наводнения в Иркутской области", - говорится в сообщении.
Как отмечается в соболезновании, в Белоруссии с большой тревогой и сочувствием восприняли известие о многочисленных человеческих жертвах и масштабных разрушениях, вызванных наводнением в Иркутской области.
Лукашенко также попросил передать слова искренней поддержки и пожелания выздоровления потерпевшим. "Очень надеемся на скорейшее восстановление и возвращение к нормальному ритму жизни пострадавшего российского региона", - отметил глава республики.
Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. По последним данным правительства региона, в результате паводка погиб 21 человек. Путин в среду подписал указ, согласно которому наводнение в Иркутской области считается чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.
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Паводок в Иркутской областиАлександр ЛукашенкоИркутская областьБелоруссияРоссияВ мире
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