Лукашенко выразил соболезнования семьям погибших из-за паводка в Приангарье

МИНСК, 5 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования российскому коллеге Владимиру Путину и семьям погибших в результате наводнения в Иркутской области, сообщила в пятницу пресс-служба главы белорусского государства.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину и семьям погибших в результате наводнения в Иркутской области", - говорится в сообщении.
Как отмечается в соболезновании, в Белоруссии с большой тревогой и сочувствием восприняли известие о многочисленных человеческих жертвах и масштабных разрушениях, вызванных наводнением в Иркутской области.
Лукашенко также попросил передать слова искренней поддержки и пожелания выздоровления потерпевшим. "Очень надеемся на скорейшее восстановление и возвращение к нормальному ритму жизни пострадавшего российского региона", - отметил глава республики.
Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. По последним данным правительства региона, в результате паводка погиб 21 человек. Путин в среду подписал указ, согласно которому наводнение в Иркутской области считается чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.