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РИА Новости

Амстердам отказался принимать Евровидение

Вчера, 14:11
18980
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМеждународный конкурс песни "Евровидение-2019". Финал
Международный конкурс песни Евровидение-2019. Финал
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Столица Нидерландов Амстердам не станет проводить конкурс Евровидение в 2020 году, поскольку в городе заняты все подходящие для его проведения арены, сообщает издание NL Times.
Предполагалось, что местом проведения конкурса станет крытая арена Ziggo Dome, однако властям не удалось перенести ранее запланированные для проведения на арене мероприятия. Попытки найти другое место для проведения конкурса в городе также не увенчались успехом.
"Мы осознаем, что это вызовет серьезное огорчение у многих жителей города", — говорится в заявлении мэра.
В борьбе за право провести конкурс остаются такие города Нидерландов, как Роттердам, Утрехт, Хертогенбос, Арнем и Маастрихт. Гаага и Бреда в борьбе участвовать отказались.
Конкурс Евровидение в 2019 году проходил в Израиле. В грандиозном концерте приняли участие конкурсанты из 26 стран. Победу в международном песенном конкурсе одержал Дункан Лоуренс из Нидерландов, в результате голосования он набрал 492 балла. Второе место занял представитель Италии Мамуд, на третьем месте — российский певец Сергей Лазарев.
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Популярные комментарии
В це европу надо конкурс отдать. Им там больше делать нечего. Массовик-затейник есть, пусть поют и пляшут
5 июля, 14:42
vvab6
43120015
зато наши бы не отказались. Сколько денег можно отмыть на такие мероприятиях
5 июля, 17:08
Василий Кондратьев
2931205
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