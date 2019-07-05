Амстердам отказался принимать Евровидение

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Столица Нидерландов Амстердам не станет проводить конкурс Евровидение в 2020 году, поскольку в городе заняты все подходящие для его проведения арены, сообщает издание Столица Нидерландов Амстердам не станет проводить конкурс Евровидение в 2020 году, поскольку в городе заняты все подходящие для его проведения арены, сообщает издание NL Times.

Предполагалось, что местом проведения конкурса станет крытая арена Ziggo Dome, однако властям не удалось перенести ранее запланированные для проведения на арене мероприятия. Попытки найти другое место для проведения конкурса в городе также не увенчались успехом.

"Мы осознаем, что это вызовет серьезное огорчение у многих жителей города", — говорится в заявлении мэра.

В борьбе за право провести конкурс остаются такие города Нидерландов, как Роттердам, Утрехт, Хертогенбос, Арнем и Маастрихт. Гаага и Бреда в борьбе участвовать отказались.