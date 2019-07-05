Суд оставил под стражей водителя Mercedes, сбившего курсанта МЧС в Воронеже

Инцидент произошел 1 апреля. Как информировало следствие, 45-летний водитель Mercedes "с целью убийства совершил наезд на 21-летнего парня" и скрылся с места происшествия. СК возбудил дело о покушении на убийство. Подозреваемого в преступлении задержали сотрудники спецподразделения полиции по месту жительства, на допросе он не признал вину и воспользовался правом не свидетельствовать против самого себя. Суд заключил водителя под стражу до 9 июня, затем - до 9 июля. Следствие ходатайствовало о дальнейшем продлении срока содержания под стражей. Рассмотрение ходатайства состоялось 5 июля.