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РИА Новости

Суд оставил под стражей водителя Mercedes, сбившего курсанта МЧС в Воронеже

Вчера, 14:11
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© Фото : очевидцаСледы от удара автомобиля, на полном ходу сбившего курсанта академии МЧС в Воронеже
Следы от удара автомобиля, на полном ходу сбившего курсанта академии МЧС в Воронеже
© Фото : очевидца
Следы от удара автомобиля, на полном ходу сбившего курсанта академии МЧС в Воронеже. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 5 июл - РИА Новости. Ленинский районный суд Воронежа продлил на два месяца содержание под стражей водителя Mercedes, который пытался задавить курсанта МЧС, сообщил в пятницу РИА Новости представитель суда.
Инцидент произошел 1 апреля. Как информировало следствие, 45-летний водитель Mercedes "с целью убийства совершил наезд на 21-летнего парня" и скрылся с места происшествия. СК возбудил дело о покушении на убийство. Подозреваемого в преступлении задержали сотрудники спецподразделения полиции по месту жительства, на допросе он не признал вину и воспользовался правом не свидетельствовать против самого себя. Суд заключил водителя под стражу до 9 июня, затем - до 9 июля. Следствие ходатайствовало о дальнейшем продлении срока содержания под стражей. Рассмотрение ходатайства состоялось 5 июля.
Водитель Mercedes сбил курсанта МЧС в Воронеже
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"Продлили Дмитренко срок содержания под стражей на два месяца - до 9 сентября", - сказал собеседник агентства.
Как ранее сообщал Ленинский районный суд, у Вячеслава Дмитренко вторая группа инвалидности, он злоупотребляет спиртным, имеет ряд тяжелых заболеваний. Следствие предъявило 18 апреля ему обвинение. По информации полиции, на счету водителя 46 нарушений скоростного режима на дорогах.
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По данным следствия, врачи диагностировали у пострадавшего курсанта сотрясение головного мозга, ушибленные раны головы, ушиб грудного отдела, ушиб левого локтевого сустава, гематому левой голени. Вскоре после случившегося его выписали из больницы.
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