Суд оставил под стражей водителя Mercedes, сбившего курсанта МЧС в Воронеже

ВОРОНЕЖ, 5 июл - РИА Новости. Ленинский районный суд Воронежа продлил на два месяца содержание под стражей водителя Mercedes, который пытался задавить курсанта МЧС, сообщил в пятницу РИА Новости представитель суда.
Инцидент произошел 1 апреля. Как информировало следствие, 45-летний водитель Mercedes "с целью убийства совершил наезд на 21-летнего парня" и скрылся с места происшествия. СК возбудил дело о покушении на убийство. Подозреваемого в преступлении задержали сотрудники спецподразделения полиции по месту жительства, на допросе он не признал вину и воспользовался правом не свидетельствовать против самого себя. Суд заключил водителя под стражу до 9 июня, затем - до 9 июля. Следствие ходатайствовало о дальнейшем продлении срока содержания под стражей. Рассмотрение ходатайства состоялось 5 июля.
"Продлили Дмитренко срок содержания под стражей на два месяца - до 9 сентября", - сказал собеседник агентства.
Как ранее сообщал Ленинский районный суд, у Вячеслава Дмитренко вторая группа инвалидности, он злоупотребляет спиртным, имеет ряд тяжелых заболеваний. Следствие предъявило 18 апреля ему обвинение. По информации полиции, на счету водителя 46 нарушений скоростного режима на дорогах.
По данным следствия, врачи диагностировали у пострадавшего курсанта сотрясение головного мозга, ушибленные раны головы, ушиб грудного отдела, ушиб левого локтевого сустава, гематому левой голени. Вскоре после случившегося его выписали из больницы.