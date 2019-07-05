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РИА Новости

Минпросвещения поддерживает создание рабочей группы по гаджетам в школах

Вчера, 14:56
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Министерство просвещения РФ поддержало создание рабочей группы по использованию мобильных телефонов в школах и готово принять активное участие в ее деятельности, сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей заявила, что создана рабочая группа, которая в течение месяца предложит варианты решения проблемы использования мобильных телефонов учениками в школах. Роспотребнадзор в течение месяца подготовит предложения по запрету мобильных телефонов в школах.
"Министерство приветствует создание рабочей группы по вопросам о порядке использования телефонов в школах и готово принять активное участие в работе. Отметим, что ведущими научными коллективами также проводятся исследования о влиянии мобильных устройств на физиологию детей", - рассказали в Минпросвещения.
Кроме того, в ведомстве следят за международным опытом. "Можно сделать вывод об определенной практике локального ограничения использования электронных устройств вне целей образовательного процесса во время уроков", - сказали в министерстве.
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