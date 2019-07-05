Парламент Молдавии утвердил отставку главы ЦИК

КИШИНЕВ, 5 июл — РИА Новости. Парламент Молдавии на заседании в пятницу утвердил отставку главы Центральной избирательной комиссии Алины Руссу и двух ее коллег, сообщила пресс-служба законодательного органа.

"Парламент утвердил сегодня отставку членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Алины Руссу, Родики Чуботару и Юрия Чокана. Решения были приняты большинством голосов присутствующих на заседании депутатов, на основании заявлений об отставке, поданных тремя членами ЦИК", - сообщили в пресс-службе парламента.

Чокан подал в отставку с поста члена ЦИК в конце июня, сославшись на "несогласие с недавними изменениями в избирательном законодательстве". На этой неделе о решении уйти в отставку сообщили председатель Центризбиркома Руссу и вице-председатель учреждения Чуботару.

В состав ЦИК входят девять членов. Один назначается президентом Молдавии, а остальные восемь - парламентом.