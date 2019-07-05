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РИА Новости
Политический кризис в Молдавии

Парламент Молдавии утвердил отставку главы ЦИК

Вчера, 14:09
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© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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КИШИНЕВ, 5 июл — РИА Новости. Парламент Молдавии на заседании в пятницу утвердил отставку главы Центральной избирательной комиссии Алины Руссу и двух ее коллег, сообщила пресс-служба законодательного органа.
"Парламент утвердил сегодня отставку членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Алины Руссу, Родики Чуботару и Юрия Чокана. Решения были приняты большинством голосов присутствующих на заседании депутатов, на основании заявлений об отставке, поданных тремя членами ЦИК", - сообщили в пресс-службе парламента.
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Чокан подал в отставку с поста члена ЦИК в конце июня, сославшись на "несогласие с недавними изменениями в избирательном законодательстве". На этой неделе о решении уйти в отставку сообщили председатель Центризбиркома Руссу и вице-председатель учреждения Чуботару.
В состав ЦИК входят девять членов. Один назначается президентом Молдавии, а остальные восемь - парламентом.
Также депутаты утвердили отставку Валерия Доагэ с поста члена Высшей судебной палаты. Он решил уйти с занимаемой должности по собственному желанию. Доагэ занимал пост судьи с 2006 года.
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Политический кризис в МолдавииЦИК МолдавииМолдавияВ мире
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