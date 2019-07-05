Суд приговорил руководителя "банды Трунова" к 24 годам колонии

НОВОСИБИРСК, 5 июл – РИА Новости. Новосибирский областной суд в пятницу приговорил к 24 годам лишения свободы в колонии строгого режима одного из руководителей "банды Трунова" Анатолия Радченко по прозвищу Челентано, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Признать Радченко Анатолия Леонидовича виновным в совершении преступлений… Назначить окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 24 года со штрафом в размере 1 миллион рублей. Наказание надлежит отбывать в колонии строгого режима", - сказала судья Анна Турченко. Суд установил, что Радченко в полной мере осознавал общественную опасность совершенных преступлений им, действовал умышленно. Его действия не были следствием какого-либо психического заболевания, он вменяем.

В приговоре говорится, что Радченко руководил структурным подразделением организованного преступного сообщества Александра Трунова - вооруженной бандой, занимавшейся убийствами неугодных лидерам ОПС граждан, а также людей, которые противодействовали сообществу. Радченко, по данным суда, непосредственно руководил организацией преступлений, а при необходимости сам участвовал в их совершении, обеспечивал участников банды оружием и боеприпасами, готовил членов группы к совершению преступлений: обучал навыкам обращения с оружием и вел идеологическую подготовку. Судья сообщила, что свою вину в ходе процесса Радченко не признал, заявив, что не был участником преступной группы и не совершал преступлений. Он считает, что уголовное дело в отношении него было сфабриковано.

Областной суд начал рассмотрение уголовного дела Анатолия Радченко 31 августа 2017 года в закрытом режиме. Главное следственное управление СК РФ инкриминировало ему ряд особо тяжких преступлений по шести статьям Уголовного кодекса России, в том числе "создание и руководство преступным сообществом", "бандитизм", "убийство и покушение на убийство", "незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов", "вымогательство" и "мошенничество".

Следствие полагало, что Радченко по прозвищу Челентано в преступном сообществе Александра Трунова, который в декабре 2012 года приговорен к 22 годам колонии строгого режима, руководил группой киллеров, а также сам совершал умышленные убийства. После задержания лидера преступного сообщества Трунова Радченко удалось скрыться от правоохранительных органов. Более пяти лет он находился в международном розыске, а в 2014 году был задержан в Австрии и экстрадирован в Россию.

Следствие считало Радченко причастным к убийству четырех человек и покушению на убийство еще трех, а также незаконному приобретению оружия и взрывных устройств и другим преступлениям, в том числе вымогательству у бизнесмена имущества в крупном размере. Все эти преступления, отмечали в СК, были совершены организованной группой.