На свидетелей крупного ДТП под Тверью завели дело за отказ давать показания

На месте ДТП с участием рейсового автобуса и маршрутного микроавтобуса в Тверской области. Архивное фото

На месте ДТП с участием рейсового автобуса и маршрутного микроавтобуса в Тверской области

ВОРОНЕЖ, 5 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении трех свидетелей за отказ от дачи показаний по делу о столкновении двух автобусов в Тверской области в октябре прошлого года, в результате которого 13 человек погибли, сообщает в пятницу региональное управление СК РФ.

ДТП произошло в Калининском районе Тверской области около населенного пункта Некрасово утром 5 октября 2018 года. Столкнулись рейсовый автобус ЛиАЗ, следовавший из Ржева, и микроавтобус Ford Transit, ехавший из Твери. По данным МЧС, в аварии погибли 13 человек - водитель и пассажиры Ford Transit, еще один пассажир микроавтобуса, а также водитель и пассажирка ЛиАЗа были госпитализированы. По факту ненадлежащей организации и оказании услуг по перевозке граждан СК возбудил уголовное дело.

"Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области возбуждено три уголовных дела в отношении лиц, являющихся свидетелями по уголовному делу о ненадлежащей организации и оказании услуг по перевозке граждан, повлекших смерть 13 человек. Данные лица подозреваются в совершении преступления, предусмотренного статьей 308 УК РФ (отказ свидетеля от дачи показаний)", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что трое жителей Твери, будучи вызванными следователем для допросов в качестве свидетелей по уголовному делу, "противодействуя органам предварительного следствия, отказались давать показания".

"Данные лица осознавали, что в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом обязаны дать правдивые показания, однако, не отвечая на задаваемые в ходе допроса вопросы, не сообщили следователю по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел следственного управления об известных им обстоятельствах, имеющих значение для расследования уголовного дела", - информирует следствие.

Также следствие отмечает, что фигуранты дела "не имели законных оснований для отказа от дачи показаний, поскольку не являлись близкими родственниками обвиняемых по уголовному делу... и не могли воспользоваться правом, предусмотренным статьей 51 Конституции РФ".