Украинский политолог объяснил, почему падает рейтинг "Слуги народа"

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский делает много заявлений, но очень мало действий, которые бы хотели видеть избиратели, считает украинский политолог Алексей Якубин.

Ранее, 4 июля, социологическая группа "Рейтинг" опубликовала данные опроса, согласно которым партия Зеленского "Слуга народа" продолжает лидировать в рейтинге, однако число поддерживающих ее избирателей снизилось с 47,6% до 42,3%.

"Со "Слугой народа" ассоциируется сам Владимир Зеленский как президент. Он делает достаточно много заявлений, но очень мало действий, которые бы хотели видеть его избиратели. Я имею в виду действий, связанных с условиями мира (в Донбассе - ред.)", - заявил Якубин в пятницу в эфире телеканала "112 Украина".

Он также отметил, что украинские избиратели видят противоречия и в действиях представителей партии на местах, что также влияет на снижение ее рейтинга.