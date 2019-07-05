Украинский политолог объяснил, почему падает рейтинг "Слуги народа"

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский делает много заявлений, но очень мало действий, которые бы хотели видеть избиратели, считает украинский политолог Алексей Якубин.
Ранее, 4 июля, социологическая группа "Рейтинг" опубликовала данные опроса, согласно которым партия Зеленского "Слуга народа" продолжает лидировать в рейтинге, однако число поддерживающих ее избирателей снизилось с 47,6% до 42,3%.
"Со "Слугой народа" ассоциируется сам Владимир Зеленский как президент. Он делает достаточно много заявлений, но очень мало действий, которые бы хотели видеть его избиратели. Я имею в виду действий, связанных с условиями мира (в Донбассе - ред.)", - заявил Якубин в пятницу в эфире телеканала "112 Украина".
Он также отметил, что украинские избиратели видят противоречия и в действиях представителей партии на местах, что также влияет на снижение ее рейтинга.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.