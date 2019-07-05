Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-05T14:02Z
https://ria.ru/20190705/1556244257.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155598/85/1555988589_0:362:2998:2048_1036x0_80_0_0_afed07c0d77d0790ddc96fd0a826cc0a.jpg
РИА Новости

Украинский политолог объяснил, почему падает рейтинг "Слуги народа"

Вчера, 14:02
1245
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве. 27 июня 2019
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве. 27 июня 2019
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский делает много заявлений, но очень мало действий, которые бы хотели видеть избиратели, считает украинский политолог Алексей Якубин.
Ранее, 4 июля, социологическая группа "Рейтинг" опубликовала данные опроса, согласно которым партия Зеленского "Слуга народа" продолжает лидировать в рейтинге, однако число поддерживающих ее избирателей снизилось с 47,6% до 42,3%.
"Со "Слугой народа" ассоциируется сам Владимир Зеленский как президент. Он делает достаточно много заявлений, но очень мало действий, которые бы хотели видеть его избиратели. Я имею в виду действий, связанных с условиями мира (в Донбассе - ред.)", - заявил Якубин в пятницу в эфире телеканала "112 Украина".
Он также отметил, что украинские избиратели видят противоречия и в действиях представителей партии на местах, что также влияет на снижение ее рейтинга.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко
4 июля, 22:59
Зеленский не знает 99% людей из списка "Слуги народа", заявила Тимошенко
25140000
Обсудить 1
Ситуация на УкраинеВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Рекомендуем
Вывеска НАК Нафтогаз Украины на административном здании в Киеве
"Нафтогаз" потребует от России компенсацию при прекращении транзита
РИА
Новости
Линии электропередачи во Львовской области
"Укрэнерго" заявила об угрозе потери управления над энергосистемой страны
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук на церемонии передачи военнопленных Украине представителями ЛНР и ДНР в Минске. 28 июня 2019
Медведчук прокомментировал вопрос транзита российского газа через Украину
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве. 27 июня 2019
Зеленский назначил себе еще одного внештатного советника
Лента
новостей
Международный конкурс песни Евровидение-2019. Финал
Амстердам отказался принимать Евровидение
Пикет у консульства Финляндии в Санкт-Петербурге
Финский эксперт назвал заявления Киева об Арктике провокацией Канады
Открытие газопровода Северный поток в Германии
"Нафтогаз" заявил о заморозке судом $145 млн дивидендов Nord Stream
СБУ утверждает, что задержала агента российской разведки
Первый заместитель председателя Верховной рады Украины Ирина Геращенко
Геращенко допустила ошибку, пытаясь подловить на ней команду Зеленского
Россия заявила, что обсуждать кризис на Украине в рамках СРН нет смысла
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назначил нового начальника СБУ в Донецкой и Луганской областях
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве. 27 июня 2019
Зеленский выступил на русском языке в Донбассе
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
СМИ сообщили о конфликте в команде Зеленского
На месте ДТП с участием рейсового автобуса и маршрутного микроавтобуса в Тверской области
На свидетелей крупного ДТП под Тверью завели дело за отказ давать показания
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова прокомментировала заявление главы МИД Британии
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:48В Словении представили деревянную статую Меланьи Трамп
02:39Двух экс-президентов Сальвадора освободили от ответственности за хищения
02:34США не готовы к конструктивному разговору по ДРСМД, заявил российский посол
02:27Российский посол в США прокомментировал приглашение Трампа на юбилей Победы
02:15Посол в США отметил актуальность диалога по стратегической безопасности
02:14В США будут множиться небылицы о "вмешательстве" России, допускает Антонов
02:13Порошенко снял в банке 34 миллиона долларов наличными
02:08Кузнецова пообещала контролировать ситуацию с избитой в Ингушетии девочкой
01:51Антонов надеется на выправление кризисной ситуации в отношениях с США
01:42Эрдоган призвал прекратить атаки сил Хафтара на Триполи
01:38Минюст США попросил изъять у наркобарона Коротышки 12 миллиардов долларов
01:36Пушков оценил угрозу техногенной катастрофы на Украине
01:33В Ингушетии проверят органы опеки в связи с делом об избитой девочке
01:30Врач рассказал о состоянии избитой в Ингушетии девочки
01:03Один из лидеров суданской оппозиции отказался от участия в выборах
00:59Береговая охрана Марокко спасла 330 нелегальных мигрантов, сообщают СМИ
00:52В Колумбии три человека погибли при обрушении жилого дома
00:51США представили "Концепцию противодействия злонамеренному влиянию Кремля"
00:45"Тольяттиазот" обжалует приговор по делу о хищениях 85 миллиардов рублей
00:40В России и США начали сбор средств для установки памятника Нилу Армстронгу
Лента новостейМолния